The Walking Dead 11: annunciati grandi sviluppi nella relazione tra Daryl e Carol

Carol e Daryl sono senza dubbio i due pilastri di The Walking Dead, anche perché sono praticamente gli ultimi due personaggi rimasti del gruppo originale, e ora la showrunner Angela Kang ha deciso di anticipare qualcosa riguardo alla loro relazione.

Nel corso delle varie stagioni abbiamo visto il loro rapporto crescere, attraverso momenti drammatici, incomprensioni e grandi gesti di amicizia. Sebbene siano in molti a sperare che ci sia spazio anche per un'intesa sentimentale tra Daryl e Carol, al momento i due sono abbastanza in crisi: che l'undicesima stagione (o le ultime puntate di TWD 10 annunciate a sorpresa) portino novità sostanziali?

"La cosa bella riguardo a Daryl e Carol è che hanno una delle relazioni più fighe della serie. È davvero divertente scrivere per Norman e Melissa. Penso che, così come succede con qualsiasi relazione profonda, anche la loro può diventare complicata, perché possono essere sinceri l'uno con l'altra, e non tutti possono farlo. Significa che le ferite che si infliggono sono più dolorose."

In merito al futuro della serie la sceneggiatrice ha dichiarato: "Tutto quello che voglio dire, senza fare spoiler, è che sarà quello il punto da cui partiranno, e avranno una lunga strada da percorrere. Stiamo scrivendo delle cose che li riguardano proprio ora, e staremo a vedere dove ciò ci porterà".

Sicuramente tutto questo avrà a che fare con la nuova amicizia tra Carol e Negan, un personaggio nei confronti del quale Daryl ha sempre provato sentimenti contrastanti. La loro nuova alleanza potrebbe portare non pochi contrasti e non resta che attendere per vedere come si svilupperà la trama.