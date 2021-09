The Walking Dead 11: un'anteprima rivela il tragico destino di un personaggio

Il 23 Agosto è arrivata su Disney+ la prima parte delle tre previste per gli episodi dell'ultima stagione di The Walking Dead 11. Tanti i colpi di scena nelle puntate già uscite, mentre arriva uno sneak-peek della prossima che spaventa i fan.

Come rivela l'anteprima, seguiremo Daryl e Dog che fuggono dai Reapers, ovvero i Mietitori, che secondo Angela Kang hanno un passato militare per le tecniche di combattimento che utilizzano. Se ricordate al termine dell'episodio "Acheron II", i Mietitori erano entrati in azione con un violento attacco. Adesso stanno inseguendo il personaggio interpretato da Norman Reedus, che scappa insieme al suo cane. Ed è in questo frangente che qualcosa di brutto potrebbe succedere loro, come mostrato nello sneak-peek. Attenzione, possibile spoiler.

Qui vediamo infatti il duo scappare abbastanza agilmente, fino al momento in cui Daryl si ritrova ad affrontare uno dei Reaper in un corpo a corpo. A questo punto Dog, per aiutare il suo padrone, entra nel combattimento, e qui qualcosa accade. "No! No!" piange Daryl, e tutti possiamo a questo punto immaginare il destino del suo fedele compagno.

Dog era effettivamente il personaggio per il quale i fan erano più preoccupati. E in effetti avevano ragione. Adesso non resta che scoprire di più nei prossimi episodi, in arrivo su Disney+.