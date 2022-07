The Walking Dead 11, le anticipazioni su Daryl e Carol negli ultimi episodi

Tutto è iniziato con Rick Grimes e si concluderà con Daryl Dixon e Carol Peletier, i personaggi di The Walking Dead interpretati da Norman Reedus e Melissa McBride, unici ad essere apparsi in tutte e 11 le stagioni dell'iconica serie TV post-apocalittica che si avvia alla conclusione definitiva con gli ultimi 8 episodi in arrivo in autunno.

Prima che calino le tenebre sul celebre zombie drama e che Norman Reedus prosegua la sua avventura televisiva nello spin-off dedicato a Daryl Dixon del quale - diversamente da quanto annunciato in precedenza - non farà parte Melissa McBride, ecco qualche anticipazione su ciò che accadrà ai due personaggi nella terza parte dell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead.

Intervistata da Entertainment Weekly, la showrunner Angela Kang ha anticipato che "Daryl sarà sempre più spinto verso il ruolo di leader. E lo interpreterà in un modo diverso da tutti gli altri. Il suo stile non è quello di Rick, né di Maggie o Ezekiel. Daryl è Daryl. Non è un tipo da grandi discorsi, preferisce l'azione".

"Vedrete Daryl farsi avanti in modo cruciale per alcune decisioni che dovrà prendere" ha anticipato la showrunner. "Il suo ruolo sarà fondamentale per il modo in cui si svolgeranno gli eventi in questa stagione. Non dobbiamo dimenticare che Daryl è una figura paterna per Judith e RJ e anche questa è una parte importante della storia, il suo ruolo con i ragazzi e ciò che tutti devono fare per proteggerli dall'apocalisse".

Quanto a Carol, la showrunner Kang ha rivelato che sarà l'arma segreta del gruppo: "è una persona che ha fatto molta strada ed è spesso stata tormentata dalle sue azioni, ma credo che Carol sia ormai giunta alla pragmatica accettazione delle decisioni che deve prendere".

"Vedremo dei momenti davvero belli con Carol che supererà con la sua astuzia e resistenza tutti coloro che tenteranno di ferire la sua gente" ha aggiunto Angela Kang. "Ci saranno dei momenti memorabili che vedranno protagonisti sia i cattivi che i nostri eroi. Carol è come una maestra di scacchi che gioca in 4D mentre gli altri avanzano di momento in momento".

Norman Reedus e Melissa McBride si riuniranno al San Diego Comic-Con 2022 con il cast di The Walking Dead e i creatori dello show per un panel sulla stagione finale della serie e l'attesissima rivelazione del trailer di The Walking Dead 11C che avverrà venerdì 22 luglio.