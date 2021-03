The Walking Dead 11, arriva un nuovo teaser: cosa significano quei gelati?

Una settimana fa, durante la premiere della stagione 10 estesa di The Walking Dead, abbiamo visto il primo teaser dell'undicesima stagione, quella che concluderà lo show. Durante il nuovo episodio, andato in onda nel weekend, è stata diffusa un'altra breve clip, anch'essa della durata di una decina di secondi.

Le immagini, che si possono vedere anche all'interno della notizia, mostrano una vetrina che espone dei coni gelato, con una musichetta familiare in sottofondo che si fa via via più inquietante.

Qual è il significato di questo video? Si potrebbe pensare a dei ricordi del vecchio mondo, ai tempi precedenti all'apocalisse zombie raccontata in The Walking Dead. Definendolo "uno scoop", invece, Comicbook.com ha spiegato il vero senso del nuovo teaser.

"Il teaser potrebbe sembrare un flashback pre-apocalisse, ma i sopravvissuti incontrano un Nuovo Ordine mondiale quando vengono introdotti nel Commonwealth: una vasta rete di comunità che raccoglie quasi cinquantamila sopravvissuti. Un'utopia post apocalittica, i sopravvissuti che vivono nel Commonwealth hanno a disposizione una serie di servizi moderni, tra cui un panificio e un'arena per eventi sportivi e concerti."

Parlando del Commonwealth, la showrunner di The Walking Dead Angela Kang ha anticipato: "C'è una grande storia da raccontare. Ci sono diversi personaggi che incontreremo all'interno di quel gruppo, ma inizieremo a farci un'idea di loro attraverso la prospettiva dei nostri personaggi. Ma ci sono così tante storie interessanti in arrivo nella stagione 11."

