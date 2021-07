The Walking Dead 11, alcuni attori conoscono già il gran finale della serie

La premiere dell’undicesima stagione di The Walking Dead è alle porte, noi spettatori conosceremo il finale solo quando finalmente andrà in onda nel 2022 ma alcuni attori sono già a conoscenza dell’epilogo della serie ABC: Khary Payton ed Eleanor Matsuura.

Le star sono al corrente di ciò che accade nel finale della serie top-secret. Nella premiere in due parti di The Walking Dead: The Final Season Trilogy, che debutterà il 22 agosto su AMC, Ezekiel (Payton) e Yumiko (Matsuura) sono prigionieri dell'agente Mercer (il nuovo arrivato della serie Michael James Shaw) e dei soldati in armatura di un misterioso nuova comunità.

Insieme a Eugene (Josh McDermitt) e alla loro nuova amica Princess (Paola Lázaro), Ezekiel e Yumiko faranno una scoperta che cambierà il mondo creando il finale di The Walking Dead.



Parlando con ComicBook prima della presentazione della stagione 11 di The Walking Dead al Comic-Con@Home di San Diego, Payton e Matsuura hanno rivelato che la showrunner Angela Kang ha rivelato loro come la serie si concluderà nel 2022:



"Sai una cosa? Normalmente, direi: ‘Come osi fare quella domanda. Fanc**o te e il cavallo su cui sei arrivato.' Perché ho sempre cercato di tenermi il mio lavoro", ha scherzato Payton nell'intervista virtuale.

"Ma ora siamo così vicini alla fine. Sono tipo, 'Sai una cosa? Potresti uccidermi. Non mi interessa nemmeno!' Ma ti dirò che mi hanno detto come è andata a finire e sono così eccitato per questo. Adoro il fatto di avere questo segreto che non posso dire a nessuno" ha detto Payton.



Anche Matsuura, che è al centro di una trama chiave dei fumetti nella stagione 11, ama mantenere il segreto sulla conclusione della stagione finale che andrà in onda in tre parti con lotti da otto episodi fino al 2022.



"Stavo per dire la stessa cosa. Sarò la persona più compiaciuta che tu abbia mai visto. Sto andando in giro vantandomi: 'So come va a finire. Ho tutte le informazioni.' È così divertente che vi divertiate, quindi facciamolo, ragazzi. Non ho scrupoli a godermi il fatto che conosco il finale".



In un'intervista separata durante il Comic-Con con ComicBook, l'interprete di Negan Jeffrey Dean Morgan ha detto dell'incombente finale della serie:

"Non so nulla. Davvero non lo so. Sono circa quattro mesi che Angela mi deve una telefonata e lei non mi ha chiamato. Quindi non lo so."



Perciò non tutto il cast è a conoscenza del gran finale di The Walking Dead che andrà in onda su Disney+ a partire dal 23 agosto. Molti fan sperano che gli ultimi episodi spiegheranno l'origine del virus in The Walking Dead ma non ci resta che attendere per scoprire se ciò accadrà.