The Walking Dead 11 e QUEL cameo che non ti aspetti: chi è apparso nell'episodio finale?

Il finale di The Walking Dead ha definitivamente concluso la lunga corsa dello show AMC dopo 11 stagioni e ben 177 episodi ma come molti avranno notato, negli ultimi momenti dedicati a Daryl Dixon, pronto più che mai a far ritorno con uno spin-off tutto suo, è stata riapparsa una vecchia conoscenza della serie.

Stiamo parlando di uno zombie in particolare, visto nel corso dell'episodio 3 della stagione 1, il primo in cui appare il personaggio interpretato da Norman Reedus. Nella scena di chiusura di The Walking Dead, Daryl guida la sua motocicletta diretto verso una nuova avventura superando un ultimo vagante interpretato dal regista dell'episodio nonché produttore esecutivo Greg Nicotero che ha fatto un ultimo cameo nello show prima della sua definitiva conclusione.

"Nel primo episodio in cui appare Daryl nella stagione 1, ero il vagante che stava mangiando il cervo che aveva ucciso. Quindi sono stato il primo zombie ucciso da Daryl", ha detto Nicotero nel live Talking Dead di domenica. "Quindi ho pensato che avesse senso per me essere anche l'ultimo vagante che incontra in questo show".

E sull'evoluzione di Daryl Dixon nel corso delle varie stagioni di The Walking Dead, Reedus ha detto: "Si è presentato nello show ed era una persona completamente diversa da quello che abbiamo visto alla fine. Ha fatto un lungo viaggio, era partito come una testa calda ma queste persone lo hanno cambiato, i suoi amici lo hanno cambiato. Ha tutto perfettamente senso. Le cose sono andate esattamente come dovevano andare".

Le riprese dello spin-off di Daryl sono partite. Curiosi di scoprire cosa accadrà a questo amatissimo personaggio di The Walking Dead? Ditecelo nei commenti.