The Walking Dead 11, ci sarà anche il Carl di Chandler Riggs nel finale?

Le riprese di The Walking Dead 11 sono terminate e in attesa di vedere cosa accadrà nel finale di stagione della serie post-apocalittica, Chandler Riggs stuzzica i fan rivelando che anche lui sarà presente nel corso dell'ultima puntata della serie targata AMC.

Con un post sui social pubblicato lo scorso 1 Aprile l'interprete di Carl Grimes ha detto che di essere parte del finale di The Walking Dead 11 ma naturalmente, visto il giorno in cui la notizia è stata rivelata, potrebbe trattarsi di un simpatico scherzo.

I tweet di Riggs sono arrivati ​​dopo che alcuni fan con la vista ben sviluppata hanno notato l'attore tra la folla nella foto ufficiale del cast e della troupe scattata dal set di Hilltop a Senoia. L'attore che ha recentemente partecipato alla convention del Fandemic Tour ad Atlanta con l'ex co-protagonista Sarah Wayne Callies, ha così preso la palla al balzo, fingendo di essere stato contattato per girare qualche scena nel corso delle battute finale della serie.

Che questa sia stata solo una visita amichevole sul set prima che le riprese di The Walking Dead finissero per sempre? O Riggs farà sul serio la sua apparizione sul set di The Walking Dead nelle vesti di uno zombie? Per il momento sembra da escludersi quasi del tutto però il ritorno di Carl.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti e se vi va date uno sguardo alla nostra recensione dell'episodio 15 di The Walking Dead 11.