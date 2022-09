The Walking Dead 11, il cast condivide un video emozionante prima del finale: 'Grazie'

Dopo 11 anni di presenza fissa sui palinsesti televisivi di tutto il mondo, The Walking Dead si appresta ad annunciare il suo addio definitivo con la messa in onda degli otto episodi finali di questa undicesima stagione. Ovviamente i fan non vorrebbero mai dire addio alla loro serie preferita, così il cast ha condiviso un video di ringraziamento.

Il cast e la troupe hanno condiviso una sorta di lettera d'amore ai fan mentre l'addio si profila all'orizzonte, ed è davvero emozionante. Con le lacrime agli occhi, Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Khary Payton, Paola Lázaro, Michael James Shaw e Jeffrey Dean Morgan hanno mostrato gratitudine per la serie che in tantissimi hanno amato per anni. Un messaggio d'amore e di rispetto per i fan, i personaggi e l'esperienza che hanno condiviso tutti insieme.

Non si tratta di un addio per sempre, come hanno ribadito molte delle star. Le storie dei personaggi che conosciamo e amiamo continueranno in modi nuovi ed entusiasmanti, e questo da solo fa andare avanti i fan e non essere troppo tristi.

Naturalmente, i personaggi che devono lasciare la serie per il momento ci mancheranno, ma come tutti sappiamo, una volta che fai parte della famiglia di The Walking Dead, ne fai parte per sempre. Quelli che abbiamo perso lungo la strada sono ancora parti integranti di una storia di cui nessuno avrebbe potuto prevedere il successo planetario. Certo, le premesse di The Walking Dead erano entusiasmanti, ma il cuore della serie è ciò che ha sorpreso di più. La lotta, l'amore, la vita: è uno show sulla sopravvivenza, ma anche sull'amore.

Nel frattempo sono arrivate le prime recensioni del finale di The Walking Dead, in attesa che gli episodi arrivino in onda e che lascino poi spazio alla gigantesca mole di spin-off di The Walking Dead.