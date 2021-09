The Walking Dead 11, chi morirà nei prossimi episodi? Teorie e anticipazioni

Il 23 Agosto è arrivato su Disney+ il primo episodio di The Walking Dead 11. L'ultima stagione sarà divisa in 3 tranche da 8 episodi, per un totale di 24, e terminerà nel 2022. I primi tre sono stati pieni di colpi di scena, e l'ultimo potrebbe aver anticipato una morte. Ma non solo. Scopriamo insieme chi potrebbe lasciarci secondo alcune teorie.

Vi avvisiamo che la parte seguente potrebbe contenere spoiler.

Come abbiamo visto, nel terzo episodio una conversazione tra Carol e Rosita potrebbe aver anticipato qualcosa sul destino di un personaggio. Rosita racconta alla sua interlocutrice dei suoi recenti sogni sul suo ex fidanzato Abraham, venuto a mancare anni prima. Secondo la donna i sogni sul suo ex potrebbero presagire qualcosa di negativo. Potrebbe infatti trattarsi della sua morte, oppure dell'addio di un altro personaggio. La prima opzione secondo i fan è probabile. Sappiamo infatti che nei fumetti Rosita è una delle vittime decapitate sulle picche dai Sussurratori, cosa che nella serie non si è verificata. Ma potrebbe essere che la donna non sia stata risparmiata, semplicemente la sua morte sarebbe stata solo ritardata, e potrebbe essere ormai vicina.

Una idea più probabile è, però, che a lasciarci sia un altro personaggio. Secondo i fan potrebbe trattarsi di Padre Gabriel, che nella decima stagione ha ucciso Dante e Mays e che sta decisamente perdendo la retta via. Secondo alcuni a farlo fuori potrebbe essere uno tra Daryl e Aaron. Voi cosa ne pensate?

Ovviamente su Reddit si parla anche del cane di Daryl, ormai da mesi. I fan hanno temuto per il primo episodio, e in verità temono ancora, che i produttori potrebbero farlo fuori, e la ritengono una cosa che sarebbe davvero imperdonabile.

Secondo molti, l'incontro tra Maggie e Negan potrebbe essere, nel lungo tempo, più drammatico di quanto potremmo pensare. La donna, infatti, potrebbe vendicare la morte di Glen uccidendo Negan, anche se ormai sembra una idea improbabile. Secondo altre teorie, l'uomo potrebbe sacrificarsi in prima persona per salvare la comunità. O almeno, così si ipotizza su Reddit.

Secondo altri, invece, dopo il confronto con il Commonwealth, Ezekiel potrebbe essere il prossimo a morire. Nei fumetti, infatti, il personaggio ci lascia, ed è molto probabile che questo accada anche nella serie, in una scena che secondo molti potrebbe essere molto emozionante.

Mentre aspettiamo di conoscere il destino dei protagonisti, tra una teoria e l'altra, vi raccontiamo cosa è accaduto nell'ultimo episodio di The Walking Dead 11!