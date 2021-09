The Walking Dead 11, chi è la star più pagata al momento?

La serie di zombie The Walking Dead si concluderà con l'undicesima stagione. Tornato il 23 Agosto con la prima delle 3 tranche da 8 episodi previste, lo show è disponibile su Disney+. Negli anni la serie ha guadagnato un crescente successo, che ha fatto lievitare anche gli stipendi dei protagonisti. Scopriamo qual è il più alto della s11!

Come sappiamo, ogni serie ha la sua star, quell'attore che regge lo show e percepisce somme incredibili per farlo. In The Walking Dead, fino ad un certo punto, la star era stato Andrew Lincoln, interprete di Rick Grimes. Lincoln, infatti, protagonista sin dalla prima stagione di TWD, guadagnava ben $650,000 a episodio. Niente male, insomma. Questo fino al 2019, quando, nel corso della stagione 9, l'attore ha deciso di lasciare la serie. Chi è stato, da allora, il suo erede?

Ovviamente Norman Reedus, che con il suo Daryl Dixon sarà anche protagonista di uno spin-off insieme a Carol (Melissa McBride). L'attore è nel cast della serie sin dalla stagione 1, ma è diventato regular solo nella seconda. All'inizio, da quanto sappiamo, guadagnava $8500 a episodio, cifra poi destinata a lievitare nel tempo, fino a raggiungere i $350,000 a episodio. A partire dall'addio di Lincoln, però, il suo stipendio è cresciuto ancora, raggiungendo circa $1 milione per ogni singola puntata. Una cifra che si è portato fino alla fine, e che da quel che sappiamo percepirà anche nella stagione 11 dello show.

Daryl Dixon è uno dei personaggi più amati, quindi la AMC ha deciso di non farsi scappare il suo interprete, siglando un contratto che gli ha garantito numeri faraonici, e lo ha legato alla serie con un contratto di tre anni siglato nel 2018. E ha fatto bene.

Adesso, i fan, possono godersi l'ultima season di The Walking Dead su Disney+, dei cui primi due episodi vi abbiamo fatto una recensione.