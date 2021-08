The Walking Dead 11, chi sarà il villain della stagione finale?

Abbiamo già conosciuto, nel corso del sedicesimo episodio di The Walking Dead 10, i soldati del Commonwealth, che ci hanno anticipato l'arrivo del prossimo villain. Nella stagione 11, infatti, i nostri protagonisti si scontreranno con le personalità di spicco della comunità del Commonwealth, in particolare Pamela Milton, sua governatrice.

Sarà proprio lei, infatti, il major villain della stagione. Chi ha letto i fumetti la conosce già molto bene, e sa che è una vera novità per una serie come The Walking Dead, abituata a cattivi molto diversi. La differenza sta nel fatto che la Milton è una donna di politica, le cui armi più potenti non sono mazze da baseball coperte di filo spinato, ma sono la parola e le idee. Dunque ci si chiede: come faranno i nostri protagonisti a combatterla?

Ad interpretarla sarà Laila Robins, di cui abbiamo già avuto una foto ufficiale che troverete in basso nella nostra galleria. Nell'immagine l'attrice, che abbiamo recentemente visto in The Boys, appare in un completo estivo nel bel mezzo di un discorso, presumibilmente politico, mentre sfoggia un sorrisetto ipocrita. La donna appare, nella sua rappresentazione, molto vicina al personaggio rappresentato nei fumetti.

I fan sono ora molto curiosi di vedere come i personaggi combatteranno Pamela Milton. E tra i villain non dimentichiamo il ritorno dei Razziatori, tra i quali potrebbe esserci una vecchia conoscenza. Scopriremo cosa ci aspetta molto presto, nel frattempo vi lasciamo con la recensione dei primi due episodi di The Walking Dead 11. La prima parte dell'ultima stagione è in arrivo su Disney+ il 23 Agosto. Ecco il trailer di The Walking Dead 11.