The Walking Dead 11: ciak, si girano gli ultimi tre episodi!

A meno di un mese dal ritorno dello show, il direttore della fotografia di The Walking Dead, Duane Manwiller, ha confermato che sono appena cominciate le riprese degli ultimi tre episodi della stagione conclusiva della serie AMC.

L'undicesima stagione di The Walking Dead, composta da 24 episodi divisi in tre parti, metterà la parola fine al longevo show. Dopo la lunga pausa imposta dal lockdown del 2020, l'avvio della produzione di The Walking Dead 11 era slittato al 2021, con le prime 8 puntate trasmesse tra agosto e ottobre dello stesso anno.

Il primo episodio della seconda parte di The Walking Dead 11 debutterà il 20 febbraio negli USA e sarà disponibile in streaming dal giorno successivo su DisneyPlus. A questo proposito, ecco l'ultimo trailer di The Walking Dead 11B, i cui 8 episodi saranno trasmessi durante la primavera.

Mentre AMC si prepara all'uscita della seconda tranche di episodi, le riprese delle puntate conclusive di The Walking Dead 11 stanno per avviarsi al termine. Il direttore della fotografia Duane Manwiller ha reso noto in un post sul suo profilo Instagram che questa settimana sono iniziate le riprese degli episodi 22, 23 e 24: "Abbiamo iniziato le riprese questa settimana" ha rivelato Manwiller, confermando che ci sono "solo tre episodi ancora da girare".

La terza parte di The Walking Dead 11, con gli ultimi 8 episodi, dovrebbe arrivare entro l'anno, mettendo definitivamente la parola fine allo show. Nell'attesa, ecco le prime foto di The Walking Dead 11B.