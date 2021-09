The Walking Dead 11, cinque morti possibili in questa ultima stagione

Il primo episodio di The Walking Dead 11 ha debuttato su Disney+ il 23 Agosto. La stagione conclusiva sarà divisa in 3 tranche da 8 episodi, per un totale di 24, e terminerà nel 2022. Arrivati ormai al quarto episodio, tanti sono i colpi di scena a cui i fan hanno assistito. Ma una domanda sorge spontanea: chi morirà nelle prossime puntate?

Padre Gabriel

Questa è una vecchia teoria, nata dopo la stagione 10 in cui il personaggio ha ucciso Dante e Mays. Secondo i fan Padre Gabriel, che sta decisamente perdendo la retta via, potrebbe presto lasciarci per mano di Daryl o Aaron. Staremo a vedere.

Ezekiel

La morte di Ezekiel avviene nei fumetti, e molti pensano che potrebbe verificarsi presto anche nella serie. Dopo il confronto con il Commonwealth, chiaramente.

Negan

Questa opzione aveva preso quota prima dell'inizio della season, ma si è adesso un po' sgonfiata. Secondo molti, infatti, la collaborazione tra Maggie e Negan potrebbe essere molto pericolosa. Infatti, andando avanti, la donna potrebbe decidere di vendicare il marito, o comunque una minima frattura tra i due potrebbe rendere le cose pericolose.

Rosita

Rosita è un personaggio che nei fumetti muore per mano dei Sussurratori. Nella serie è stata risparmiata, ma si pensa solo temporaneamente. La donna infatti ha raccontato di alcuni suoi recenti sogni sul suo ex fidanzato Abraham, venuto a mancare tempo prima. Proprio questo potrebbe essere un segno: c'è la possibilità infatti che Rosita lo raggiunga presto.

Dog

Si tratta del personaggio per cui i fan hanno più paura. Tuttavia da quanto abbiamo visto dell'ultimo episodio di The Walking Dead non succederà niente a Dog. O almeno per ora. Infatti nel futuro potrebbe arrivare una sorpresa inaspettata. Mai fidarsi degli sceneggiatori dello show.

Mentre attendiamo le prossime puntate per sapere di più sul destino dei nostri personaggi preferiti, vi raccontiamo cosa ne pensiamo dell'undicesima stagione nella nostra recensione dell'episodio 4 di The Walking Dead.