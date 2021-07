The Walking Dead 11, cinque motivi per cui Negan potrebbe morire

La storia di Negan in The Walking Dead è stata tra le più interessanti dello show da quando è apparso per la prima volta nella sesta stagione. È il villain più longevo della serie e l'unico ad essere sopravvissuto a un grave attacco e ora sembra apparentemente diventato un alleato.

Nonostante le voci su un possibile spin-off dedicato a Negan, la sua morte potrebbe essere l'unico modo per dare un senso al suo arco narrativo. La serie ha lentamente ricostruito Negan dopo i crimini di cui si era macchiato, e alla fine della decima stagione, si è sostanzialmente riscattato per tutti tranne Maggie, che non riesce a superare il fatto che Negan abbia ucciso suo marito.

Il destino di Rick e Negan

Nei fumetti, Rick e il gruppo arrivano al Commonwealth, una società completamente civilizzata di 50.000 persone con tutti i comfort di una civiltà moderna, comprese aule di tribunale, sale da concerto e persino un esercito. Tuttavia, il Commonwealth, che è gestito dal governatore Pamela Milton, non è una società egualitaria. Nonostante gli eventi dell'apocalisse, i cittadini del Commonwealth sono inseriti nella società in base ai loro lavori pre-apocalittici. In altre parole, avvocati, medici e politici continuano a mantenere le loro posizioni ai vertici della gerarchia, mentre coloro che hanno svolto lavori più umili continuano a vivere negli ultimi gradini.

Questo accordo non sta bene a Rick, che vuole cambiare il sistema e sta persino considerando di candidarsi come Governatore del Commonwealth. Alla fine, tuttavia è stato colpito e ucciso dal figlio del Governatore, Sebastian Milton.



Negan potrebbe ripercorrere le orme di Rick nella serie, dato che sembra al momento l'unico personaggio che potrebbe riempire il vuoto di leadership lasciato da Rick e dato che il Commonwealth sarà introdotto nell'ultima stagione.

Maltrattava le donne

Negan aveva una regola piuttosto rigida sul non tollerare violenze a donne o bambini, arrivando persino a uccidere o mutilare chiunque nei suoi ranghi o in altro modo avesse aggredito o ferito una donna e/o un bambino. Eppure, stranamente, non vedeva nulla di sbagliato nel costringere uno stuolo di giovani donne - tra cui Sherry, la moglie di Dwight - a essere le sue "mogli". Negan ha usato le donne come suoi giocattoli e proprietà, anche se non era violento o offensivo nei loro confronti nel modo più ovvio loro erano costrette ad obbedirgli per sopravvivere.



L'epico finale della decima stagione, con l'episodio "Here's Negan", ha dato ai fan una visione mai vista prima del matrimonio di Negan con la sua unica vera moglie, Lucille. Apparentemente bloccato in una crisi di mezza età dopo essere stato licenziato dal suo lavoro di insegnante di ginnastica, Negan viene mostrato come pigro, finanziariamente irresponsabile e non disposto a fare un cambiamento positivo nella sua vita o nel suo matrimonio. Invece di lavorare per migliorare la loro situazione, ha una relazione con la migliore amica di sua moglie, Janine, che tuttavia conclude per sempre quando scopre che Lucille ha il cancro.

Ha ucciso Glenn e Abraham

Non dimentichiamo il primo atto incredibilmente crudele di Negan: ha ucciso Glenn e Abraham sotto gli occhi inermi degli altri sopravvissuti. Ma non li ha solo uccisi. Lo ha fatto nel modo più selvaggio possibile, colpendoli in testa con la sua mazza da baseball Lucille avvolta nel filo spinato, una vera e propria esecuzione. Maggie non lo ha mai perdonato e potrebbe ancora cercare la sua vendetta.

Il lupo perde il pelo ma non il vizio

Come dice il detto, cambiare non è del tutto possibile per persone come Negan. Mentre potrebbe sembrare diverso ora, con il suo arco di redenzione ben costruito, potrebbe tornare ai suoi vecchi modi violenti. In effetti, ci è stato dato un assaggio del vecchio Negan quando ha manipolato Alpha. E mentre stava facendo tutto per il bene più grande in quel momento, sarà sempre così da ora in poi?

Sacrificarsi

Sacrificarsi per il bene del gruppo sarebbe in realtà la forma di redenzione più straordinaria per il suo personaggio. Dopotutto, ha provocato il caos uccidendo brutalmente due dei membri principali, ed essendo effettivamente responsabile della morte di personaggi come Sasha e Carl causando una guerra totale.



Certo, tecnicamente Rick e la sua banda hanno colpito per primi intrufolandosi nel complesso dei Salvatori e uccidendo persone indifese nel sonno. Ma erano spinti a farlo solo a causa del male che Negan stava facendo agli altri. Quindi, se vuole davvero la redenzione, dovrebbe salvare tutti o sacrificare la sua vita per salvare quella di Maggie o di suo figlio Hershel e guadagnarsi il perdono definitivo della donna.



Che cosa credete succederà a Negan nell'ultima stagione di The Walking Dead? Fatecelo sapere nei commenti!