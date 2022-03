The Walking Dead 11: le condizioni di Norman Reedus dopo la commozione cerebrale

Momenti di grande apprensione per Norman Reedus, l'amatissimo Daryl Dixon di The Walking Dead, da quando un brutto incidente sul set della stagione finale in circostanze non ancora chiarite gli ha provocato una commozione cerebrale. Interrotte le riprese e rimandato il finale: ecco quali sono le sue condizioni di salute.

Daryl Dixon non è solamente uno dei personaggi più longevi della serie creata da Frank Darabont a partire dai fumetti scritti da Robert Kirkman e illustrati da Tony Moore e Charlie Adlard. Non sarà solamente il protagonista di un intero spinoff dedicato a lui e Carol (Melissa McBride) assieme a tutti i prossimi spinoff in arrivo di The Walking Dead. Non è stato solo protagonista di un clamoroso colpo di scena di The Walking Dead. Ma è anche uno dei personaggi più amati della serie: e con lui il suo interprete, Norman Reedus.

Grande preoccupazione quindi, quando con diversi giorni di ritardo si è saputo che l’11 marzo scorso, nel pieno delle ultimissime riprese per il finale di serie, ha subito un brutto incidente sul set che l’ha lasciato con una commozione cerebrale, portando addirittura all’interruzione di tutti i ciak che prevedevano la sua comparsa in scena. Questo porterà probabilmente a dei ritardi nell’uscita dell’ultimo episodio, ma per fortuna nuovi aggiornamenti sul suo stato di salute arrivano direttamente dall’attore a mezzo social.

Queste le sue parole in un post (che trovate in calce all’articolo) che ritrae un gatto sotto le coperte, intento a rimettersi in sesto: “Grazie per i bei pensieri, sono passate una settimana o due ormai. Ho avuto un incidente, ma sto migliorando e mi sto rimettendo in sesto. Sono stato autorizzato dalla produzione e tornerò al lavoro martedì. E mi dispiace per l'evento di Atlanta, non vedevo l'ora”. L’evento cui Reedus fa riferimento è quello del Fandemic Tour: l’attore era previsto sul palco, ma la cancellazione della sua presenza è stata proprio la conferma dell’avvenuto incidente, ancora tutto da chiarire.

In totale, tornando sul set già martedì 22, Reedus avrà accumulato solo 10 giorni di assenza, non ritardando di molto le riprese del finale che comunque sono continuate per tutte le scene senza di lui. Sulla conclusione imminente della serie, Reedus l’ha definita surreale e ha poi dichiarato: “È stata una parte così importante della mia vita, questo spettacolo e vivere qui in Georgia. In un certo senso torno a casa a New York durante le vacanze. Quindi non lo so. Sto cercando di non pensarci. So che accadrà”. Per fortuna, lo vedremo tornare a stretto giro nello spin-off a lui dedicato, come un gatto a nove vite.