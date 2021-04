The Walking Dead 11, ecco cosa potrebbe accadere a Negan nell'ultima stagione

Con un grande finale di stagione 10, The Walking Dead ha iniziato la sua corsa verso il finale, che si prospetta epico e davvero incredibile, per un undicesimo ciclo di episodi che porterà a termine un viaggio davvero lungo e pieno di alti e bassi, ma che nel complesso ha saputo mantenersi interessante e popolare tra i suoi appassionati.

Abbiamo visto insieme le dichiarazioni di Robert Kirkman riguardo ai film di The Walking Dead su Rick Grimes, ma oggi vogliamo parlare di come la serie potrebbe concludere le avventure di uno dei personaggi più amati, ovvero Negan, interpretato dal brillante Jeffrey Dean Morgan. Avvisiamo che, anche se indiretti, faremo degli spoiler sulla decima stagione di The Walking Dead, quindi se non l'avete ancora conclusa, vi invitiamo a non procedere oltre nella lettura, e a tornare in un secondo momento.

Cosa succederà a Negan in TWD 11?

L'epico ed emozionante finale della decima stagione della serie attualmente curata da Angela Kang, ci ha mostrato di più, finalmente, sulla origin story di Negan, e su come abbia vissuto la sua vita, sia prima dello scoppio dell'Apocalisse zombie, sia poco dopo.

Abbiamo scoperto, tramite una piccola anticipazione di una table read dell'undicesima stagione, che a un certo punto Negan si confronterà con Maggie (Lauren Cohan), per la prima volta, e in molti temono che la vita del personaggio interpretato da Morgan sia in pericolo.

In parte, perché sembrano tornate in auge le voci che vedrebbero l'attore come prossimo membro del cast della popolare serie Amazon Prime Video The Boys. La pandemia aveva impedito l'ingresso di Morgan nel cast, ma attualmente i piani sembrano cambiati nuovamente, ed Eric Kripke sembra fortemente intenzionato a portare nel suo cast anche l'interprete di Negan.

Inoltre, in molti pensano che la morte di Negan, un personaggio che ha imparato a farsi amare da tutti i fan, potrebbe essere l'ultimo grande momento emotivo e coinvolgente di uno show che, ha bisogno anche di momenti toccanti, per potersi chiudere al meglio. Staremo a vedere.

In chiusura, vi lasciamo alla nostra recensione del ventiduesimo e ultimo episodio della stagione 10 di The Walking Dead.