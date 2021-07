The Walking Dead 11, cosa accadrà a Daryl nell'ultima stagione?

La season finale di The Walking Dead si avvicina e i fan non stanno più nella pelle. In Aprile erano state rilasciate le prime foto della stagione 11, ma solo dopo qualche mese gli spettatori hanno avuto più informazioni. Infatti nella sinossi del primo episodio, rivelata recentemente, hanno scoperto qualcosa in più sul futuro di Daryl.

Daryl è un personaggio che nel corso della serie è cambiato molto. E' passato, infatti, dall'essere un uomo solitario a diventare protettore e custode della sua famiglia prescelta. Un cambiamento dato dalle circostanze, che ha portato gli spettatori ad affezionarsi a lui. Al termine della scorsa stagione Daryl aveva fatto ritorno ad Alexandria dopo una season turbolenta, e tra lui e Carol la distanza era sembrata evidente.

I fan si aspetterebbero di vedere qualcosa in più riguardo al rapporto tra Carol e Daryl ma un'altra questione coinvolgerà l'eroe nella 11x01: ritrovare il suo cane scomparso. Come leggiamo nella sinossi del primo episodio, infatti, mentre "il gruppo perde un membro, che non ce l'ha fatta a salvarsi nel vagone della metropolitana", Daryl è "da solo in una situazione tremenda nella ricerca del suo cane e trova più di quanto si aspettasse". Ma cosa vuol dire questa affermazione finale? Cosa è questo "più di quanto si aspettasse"? Probabilmente si imbatterà nuovamente nei Reapers, che sappiamo essere una minaccia per la comunità di Alexandria? O si aprirà un capitolo nuovo?

Difficile dirlo con certezza, ma potremo saperlo dal 22 Agosto, data di uscita della serie. A sorpresa, il finale diviso in tre parti di The Walking Dead arriverà su Star. Solo allora potremo scoprire cosa accadrà a Daryl e ai suoi compagni di avventura. Nel frattempo non possiamo fare altro che riguardare il trailer di The Walking Dead 11 e fare supposizioni.