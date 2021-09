The Walking Dead 11, cosa accadrà nei prossimi episodi: tutte le anticipazioni

The Walking Dead è tornato con l'ultima stagione il 23 Agosto su Disney+, dove ogni settimana è disponibile nuovo episodio. Il capitolo conclusivo ha già regalato emozioni nelle prime 4 puntate. Come vi abbiamo raccontato nella recensione dell'episodio 4 di The Walking Dead, ad esempio, Daryl è adesso tra i Mietitori. Ma cosa accadrà in futuro?

TWD ha la tendenza a muoversi piuttosto lentamente. In questa stagione, che di episodi ne conta ben 24, le cose sicuramente non andranno avanti con rapidità, ma verranno pian piano seminati elementi che poi ritorneranno. Sembra che, dopo episodi incentrati più che altro su personaggi specifici, nel prossimo vedremo più gruppi muoversi. Da un lato, infatti, ci saranno Aaron, Carol, Lydia e Jerry che andranno alle rovine di Hilltop, e vederemo anche dei contatti del gruppo di Eugene con il Commonwealth. Maggie e Negan, invece, dovranno collaborare per sopravvivere. Seguiremo anche Judith e i bambini. Non è ben chiaro se Daryl ci sarà, o che spazio avrà. In ogni caso questa settimana sembra che potremmo riuscire a raccogliere qualche informazione in più sul Commonwealth, che avrà un ruolo importante nel corso della stagione.

Nell'episodio successivo potremmo assistere invece al ritorno di un personaggio che ci siamo persi per strada in passato. Aaron ha infatti scoperto da un Sussurratore che Connie potrebbe essere ancora viva, e questo riapre molte cose. Invece nel frattempo Eugene, Ezekiel, Yumiko e Princess sono stati accolti per vivere una nuova vita nel Commonwealth, cosa che però non hanno deciso loro.

Negli ultimi giorni i fan hanno anche provato a immaginare chi morirà nei prossimi episodi di The Walking Dead 11.

Secondo voi cosa accadrà negli episodi in arrivo? Scrivetecelo nei commenti!