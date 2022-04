The Walking Dead 11, cosa accadrà nel prossimo mid-season finale?

Si appresta a conclusione il secondo blocco dell'undicesima stagione di The Walking Dead e come ben sappiamo l'ultimo mid-season prima del gran finale prepara una battaglia fino all'ultimo sangue. Il Commonwealth si è mostrato per quello che è veramente e Daryl e Maggie torneranno a scontrarsi con antichi nemici-amici.

Andrà in onda negli Stati Uniti domenica prossima e arriverà da noi l’11 aprile, il penultimo degli “ultimi episodi” che ci dividono dai numerosissimi spinoff di The Walking Dead che entreranno in produzione con la fine della nave madre. Sappiamo che stanno mettendo e metteranno in scena diversi storici ritorni di The Walking Dead, ma non sappiamo se fra questi ci sarà anche il suo storico creatore Robert Kirkman, attualmente in una causa feroce con AMC su The Walking Dead. Prima di allora però, prima del gran finale, una terza parte di stagione ci attende (11C) e ciò che mostrerà dipenderà dalla situazione con cui dovrà fare i conti alla fine dell’episodio di lunedì.

L’episodio in questione si intitola Atti di Dio e AMC ha rivelato una sinossi piuttosto scarna: “Maggie si prepara a difendere Hilltop e la gente di Riverbend contro Hornsby e i soldati del Commonwealth”. Sulla base di questo, potremmo solo tirare a indovinare sulla base degli elementi degli ultimi episodi (sui quali, ovviamente, seguiranno spoiler). Ma c’è chi l’episodio l’ha già visto, con una settimana di anticipo rispetto a tutti: proprio quegli utenti vip di AMC+ su cui si sono sollevate tante polemiche per TWD. Senza anticipare troppo su come finirà, partiremo da quanto è stato visto per delineare gli eventi principali dell’episodio: ma fate attenzione, non stiamo più speculando.

Ormai il Commonwealth si è mostrato per quello che è, sotto il volto pio e ordinato di una nuova ricostruzione. Questo voltafaccia è ben rappresentato dalla persona di Lance Hornsby: da incravattato e sorridente a vendicativo capo degli squadroni della morte. Il suo obiettivo è levare di mezzo Maggie, a ogni costo. I nostri eroi sono divisi o dispersi, in fuga dalle milizie e intenti a confondere le proprie tracce. Questo il compito assegnato al gruppo di Aaron, Gabriel e Daryl: avevamo temuto, negli episodi scorsi, a vederlo vestito con un’armatura del Commonwealth, ma è chiaro che ha scelto la sua parte. Lui e i suoi compagni stanno andando di casa in casa a neutralizzare gli squadroni nemici, cercando di falsare la pista e sviare l’attenzione da Maggie, in fuga.

Nel frattempo, la gente comune cerca riparo nel complesso condominiale di Riverbend, un vero e proprio labirinto. Ci troviamo insomma in uno di quei classici finali di midterm di TWD, in cui i nostri tentano manovre a tenaglia per trasformare la fuga in una controffensiva. E in cui i morti si accumuleranno a cataste, aggiungendosi al totale: qualche folle infatti ha contato il numero esatto di morti in tutto TWD. Ma oltre al Commonwealth, per Maggie si delinea anche la resa dei conti coi Mietitori nella persona di Leah. Come finira? Scopritelo lunedì prossimo.