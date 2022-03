The Walking Dead 11, sempre più dark: Everyeye intervista Ross Marquand e Lauren Ridloff

Mentre procede spedita la Parte 2 dell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, Everyeye ha intervistato Ross Marquand e Lauren Ridloff, gli attori che nella serie AMC interpretano Aaron e Connie. Con loro abbiamo parlato del tono decisamente più dark e horror dell'ultima season.

Da un paio di settimane è ripartita The Walking Dead 11: la stagione conclusiva della serie ambientata in un mondo post-apocalittico sarà complessivamente formata da 24 episodi, suddivisi in tre parti.

Con Marquand e Ridloff abbiamo parlato sia dei loro personaggi che, più in generale, delle sfide di girare un'ultima stagione così lunga e complessa, dovendo fare i conti anche con le difficoltà produttive relative alla pandemia.

Parlando del suo Aaron, Ross Marquand ha rivelato: "Cerco sempre di spingere il più possibile sul lato oscuro di Aaron, perché è stato un bellissimo personaggio per tutti questi anni, ma sono convinto che, realisticamente parlando, anche il personaggio più positivo arriva a un punto di rottura prima o poi e penso che sia interessante vedere un arco narrativo in cui anche Aaron devia un po' dai soliti binari".

A proposito del ritorno di Connie e delle nuove scene con Virgil, Lauren Ridloff ha raccontato: "E' stato fantastico girarle. Sono molto orgogliosa di aver potuto lavorare di nuovo con Greg Nicotero" ha detto a proposito del regista di The Walking Dead. "Vorrei potessi vedere come lavorava mentre giravamo! C'è stato un momento in cui Greg stava spiegando una scena con noi due e guardando Kevin (Carroll, l'attore che interpreta Virgil) ho visto sulla sua faccia un'espressione molto confusa. Dopo avergli chiesto a cosa stesse pensando, ha iniziato a parlarci di questa idea brillante, che dava molto più senso alla scena. E' stato interessante prendere parte a questo processo".

Mentre procedono le riprese degli episodi conclusivi di The Walking Dead 11, abbiamo parlato con i due attori dell'esperienza sul set di una season così lunga e complessa, alla quale si aggiungono le difficoltà produttive del periodo pandemico: "Ci sono cose che ci hanno reso la vita più complicata: il fatto di avere delle visiere, di non poter stare assieme in gruppo come un tempo, dovevamo rivedere tutte quelle situazioni" ha spiegato Ridloff. "La sfida stava nel fatto che noi fossimo lì a mettere insieme uno show nonostante tutto quello che stava accadendo, e questo è anche una prova della grande dedizione della troupe e di tutto The Walking Dead".

"Penso che non ci sia altro modo di dirlo: fare riprese durante una pandemia è dura" ha aggiunto Ross Marquand. "E' venuto a mancare quel senso di cameratismo, perché invece di uscire insieme ovviamente dovevamo stare a casa, al sicuro, in salute. Quindi è stato sicuramente più complicato, ma devo dire che ci siamo goduti e abbiamo apprezzato molto di più il tempo speso sul set".