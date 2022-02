The Walking Dead 11, Daryl morirà nel finale di stagione?

La seconda parte di The Walking Dead 11 continua la sua corsa su Disney+ e in attesa di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi, in molti ipotizzano che presto o tardi dovremo dire addio ad uno dei personaggi più amati della serie ovvero il Daryl Dixon di Norman Reedus.

In molti pensano infatti che il destino dell'abile cacciatore sia il medesimo riservato nei fumetti al personaggio di Rick Grimes che come ben sappiamo è al momento assente dallo show dopo la sua uscita di scena nella stagione nella stagione 9.

I fumetti di Walking Dead (in cui Daryl non è presente) si concludono con Rick Grimes che reprime una guerra civile all'interno del Commonwealth mentre Pamela Milton viene rimossa dalla sua posizione di leadership. Rick va a letto credendo che le due comunità stiano finalmente collaborando alla ricostruzione della civiltà, ma un vendicativo Sebastian Milton si avvicina di soppiatto sparandogli a sangue freddo e permettendo di fatto la sua trasformazione in zombie.

Tenendo conto che plausibilmente Andrew Lincoln presenzierà solo nel finale di The Walking Dead 11 e visto il difficile rapporto tra Daryl e Sebastian Milton, tutto fa pensare che possa essere ucciso il personaggio interpretato Norman Reedus. Questo però, naturalmente stonerebbe con il possibile spin-off Carol/Daryl di cui si parla da tempo. Voi cosa ne pensate?