The Walking Dead 11, Daryl è alle prese con un triangolo amoroso: chi sceglierà?

Prosegue l'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, e nei giorni scorsi è stato svelato un nuovo personaggio collegato a Rick Grimes. Abbiamo assistito negli anni all'evoluzione del personaggio di Daryl (interpretato da Norman Reedus), che non è mai stato particolarmente fortunato in amore. Stavolta, a quanto pare, qualcosa è cambiato.

Se con Carol c'è solo una forte amicizia, e con Beth la storia è finita ancora prima di cominciare, il nuovo episodio di The Walking Dead, intitolato On the Inside, sembra alludere addirittura a un "triangolo" per Daryl. Lo abbiamo visto, a cominciare dagli episodi bonus della stagione 10, intrecciare una relazione con Leah, che abbiamo rivisto come membro dei Mietitori. Daryl, per sua stessa ammissione, si è infiltrato nel gruppo con la speranza di portarla via da lì.

In On The Inside, però, fa il suo ritorno in The Walking Dead anche Connie. Lauren Ridloff si era presa una pausa dal franchise per girare Gli Eterni, ma il suo personaggio è di nuovo in scena nell'episodio andato in onda lo scorso weekend.

Prima della sua sparizione, sembrava che tra Daryl e Connie stesse nascendo qualcosa. Non sappiamo come andranno le cose, e del resto anche un pilastro di The Walking Dead come Jeffrey Dean Morgan non sa come finisce la serie, ma di sicuro il personaggio di Norman Reedus si trova adesso di fronte a una scelta: continuare a lottare per Leah, o riprendere a esplorare i suoi sentimenti verso Connie.