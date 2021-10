The Walking Dead 11, il destino di tanti personaggi è appeso ad un filo: cosa accadrà?

L'episodio 8 di The Walking Dead 11 ha stupito tutti con il suo finale a sorpresa. Il destino di molti personaggi è appeso ad un filo e bisognerà pazientare fino al prossimo anno per scoprire cosa ne sarà di loro.

Per fortuna però, il trailer della parte 2 di The Walking Dead 11 ci permette di tirare un sospiro di sollievo, mostrandoci alcuni dei principali protagonisti della serie.

For Blood si conclude con Reaper Leah (Lynn Collins) che spara centinaia di frecce a propulsione a contro Daryl (Norman Reedus), Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) mentre questi tentano di farsi strada fuori Meridian. I tre appaiono però fortunatamente sani e salvi. Solo Elijah (Okea Eme-Akwari) non appare nel trailer della Parte 2 mentre, padre Gabriel (Seth Gilliam) sembra essere al sicuro così come Lydia. Risultano assenti per adesso anche Connie e Kellie. Anche Judith e RJ sembrano essere al sicuro.

Sebbene molti dei protagonisti di The Walking Dead sembrassero fortemente a rischio, pare che per loro le cose siano andate nel migliori dei modi. Resta comunque da capire cosa accadrà quando l'esercito del Commonwealth arriverà ad Alexandria? Inoltre, verrà svelato il segreto di Michonne?

Per scoprirlo non ci resta che attendere! Vi ricordiamo che la seconda tranche di episodi di The Walking Dead 11 arriverà su Disney+ il prossimo 21 febbraio 2022.