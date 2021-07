The Walking Dead 11, diamo un'occhiata al governatore Pamela Milton in questa foto dal set

Grazie al Comic-Con di San Diego abbiamo avuto alcune anticipazioni sulla stagione 11 di The Walking Dead, l'ultima della longeva serie tv. Abbiamo scoperto che Lauren Cohan non si è mai divertita tanto sul set, e abbiamo potuto dare un primo sguardo al personaggio di Pamela Milton, interpretato da Laila Robins, che debutterà nello show.

L'immagine è stata pubblicata da AMC, che ha promesso "11 settimane di rivelazioni" prima dell'inizio della stagione 11 di The Walking Dead. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, nella foto sono presenti il governatore Pamela Milton e il vice governatore Lance Hornsby (Josh Hamilton).

Nei fumetti, si tratta di due esponenti della classe alta del Commonwealth, la nuova società con cui Eugene (Josh McDermitt) è entrato in contatto quando la sua radio a lungo raggio ha raggiunto Stephanie (Margot Bingham) nella stagione 10.

Nei nuovi episodi di The Walking Dead, Eugene e i suoi compagni di viaggio Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) e Princess (Paola Lazaro) rimangono sotto la custodia di Mercer, un'altra delle new entry della nuova stagione. Si tratta di un ufficiale dell'esercito del Commonwealth, caratterizzato dalla sua armatura rossa. Mercer sarà interpretato da Michael James Shaw, che si è detto entusiasta di partecipare a The Walking Dead.