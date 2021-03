The Walking Dead 11: diffuso a sorpresa il primo teaser. Arriverà prima del previsto!

Nel corso della premiere della stagione 10 estesa di The Walking Dead, il primo di sei nuovi episodi bonus girati durante la pandemia, la AMC ha lanciato a sorpresa un teaser dell'undicesima stagione.

Inizialmente prevista per ottobre 2021, nonostante i molteplici ritardi accumulati a causa del Covid-19, la stagione conclusiva andrà in onda a partire dalla prossima estate. Il capitolo conclusivo avrà nuovamente come protagonisti Daryl, Maggie e il loro gruppo di sopravvissuti sulla strada per il Commonwealth. La stagione sarà composta in totale da 24 episodi e sarà suddivisa in 3 parti.

Dando un rapido sguardo al primo teaser notiamo quella che sembra essere una stanza per gli interrogatori, con tanto di videocamera. I lettori dei fumetti di Robert Kirkman sapranno già che quella stanza deve essere in qualche modo collegata al personaggio di Lance Hornsby.

La stagione 11 di The Walking Dead si concluderà nel 2022 e ci farà conoscere meglio il Commonwealth, una vasta rete di comunità che ospita all'incirca 50.000 persone. Abbiamo già iavuto modo di conoscere i loro soldati nel finale di A Certain Doom, andato in onda lo scorso autunno. I soldati in armatura bianca hanno accerchiato il gruppo di Eugene, che era giunto al punto di incontro con Stephanie.

Le riprese di The Walking Dead sono partite ad inizio febbraio. Ormai manca veramente poco alla definitiva fine di questa amatissima serie.