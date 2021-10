The Walking Dead 11, Disney+ annuncia la data di uscita della Parte 2

In occasione della release del finale della prima parte di The Walking Dead 11, Disney+ annuncia la data dell'arrivo in streaming della seconda parte di questa stagione, composta da altri 8 episodi, che uscirà il 21 febbraio 2022, sempre a poche ore di distanza dalla messa in onda americana.

Come già noto, le vicende dell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead si dispiegheranno in un più ampio arco narrativo per un totale di 24 episodi suddivisi in 3 parti.

Dopo l'episodio finale di midseason intitolato "Per il sangue" (di cui potete leggere la nostra recensione di The Walking Dead 11x08), è atteso dunque per febbraio il ritorno dei protagonisti della serie: alcuni saranno impegnati nell’imminente battaglia scatenata dall’attacco dei Mietitori, mentre altri dovranno scontrarsi con la forza devastante di Madre Natura.

Il mondo sta letteralmente crollando di fronte ai loro occhi e, come ci mostra il nuovo trailer di The Walking Dead 11B, le loro vite dipendono esclusivamente dalle scelte che faranno: ogni decisione giusta o sbagliata potrebbe cambiare drasticamente il loro futuro e le loro possibilità di sopravvivere.

Dato che la parte A con i primi 8 episodi, la cui messa in onda è iniziata ad agosto, si è appena conclusa e la parte B uscirà nei primi mesi dell'anno, per quanto riguarda l'ultima tranche di 8 episodi possiamo ipotizzare che ne sapremo di più nel corso del 2022, anno entro cui in ogni caso tutti gli appassionati dovranno salutare la serie basata sulle opere di Kirkman.