The Walking Dead 11, due nuove aggiunte nel cast dell'ultima stagione: ecco chi sono

L'ultima stagione di The Walking Dead andrà in onda tra meno di un mese, dando il via ai primi otto episodi di una stagione che alla fine sarà divisa in tre parti. I fan non vedono l’ora di scoprire come finirà una delle serie di maggior successo degli ultimi anni che vedrà aggiungersi due nuovi attori al cast principale.

Ian Anthony Dale e Laurie Fortier si sono uniti all'undicesima stagione di The Walking Dead. Dale (Hawaii Five-0, All Rise) interpreterà Tomi, "un membro di lunga data di un gruppo scoperto di recente dai nostri eroi" la cui esistenza "ha un impatto su di loro in modi che nessuno di loro potrebbe immaginare o evitare."

Fortier (Hemlock Grove, Unsolved: The Murders of Tupac and the Notorious BIG) interpreta Agatha, il cui ruolo è ancora un mistero. Tomi e Agatha non hanno controparti nel fumetto creato da Robert Kirkman perciò sarà interessante scoprire la loro storia.

"Penso che quello che stiamo cercando di fare è attingere a temi e tipo di grandi eventi e di idee che Kirkman ha avuto" ha detto la showrunner Angela Kang. "Lui pensa davvero a nuovi gruppi o filosofie interessanti su come affrontare l'apocalisse, quindi vogliamo sempre rendergli omaggio ed essere fedeli ad alcune delle cose che ci attirano davvero come lettori".



Il mese scorso sono anche stati rivelati i nuovi personaggi regolari della serie che saranno Laila Robins (The Blacklist, The Boys) e Josh Hamilton (Ray Donovan, 13 Reasons Why), due personaggi chiave di questa nuova comunità chiamata Commonwealth. Anche Ritchie Coster si unirà a questa stagione insieme ai già annunciati Margot Bingham e Michael James Shaw nei panni di Mercer.



Date un'occhiata al nuovo trailer di The Walking Dead 11 e scoprite le novità sullo spin-off di The Walking Dead dedicato a Carol e Daryl. The Walking Dead arriverà il 23 agosto su Disney+.