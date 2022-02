The Walking Dead 11, Eleanor Matsuura racconta la sua Yumiko con un pizzico di Michonne

L'attrice britannica Eleanor Matsuura parla del suo personaggio in The Walking Dead 11, rivelando che la sua storyline nella celebre serie zombie deriva dai fumetti di Robert Kirkman. L'unico particolare è che nell'opera cartacea era attribuita a un altro noto personaggio dello show televisivo: Michonne.

Mentre aspettiamo l'uscita di tutti gli episodi di The Walking Dead 11 Parte 2, approfondiamo dunque il personaggio di Yumiko, che dal 2018 ha fatto la sua comparsa nella serie e che si vede attribuita una storia che nei fumetti originali era di Michonne, ovvero quella della professione da avvocato.

Ne ha parlato di recente, durante un'intervista alla testata Digital Spy, la sua interprete Eleanor Matsuura, che ha ammesso che si è sentita "davvero fortunata" di poter interpretare Yumiko.

"Chi ha seguito i fumetti sa che la storyline dell'avvocato del Commonwealth in origine era di Michonne" ha ammesso l'attrice. "Hanno affidato al personaggio di Yumiko questa storyline e non l'avevo neanche realizzato perché ho interrotto la lettura dei fumetti un po' di tempo fa, iniziavo ad essere confusa". "E' una storyline davvero bellissima" ha aggiunto Matsuura. "Dà a Yumiko uno scopo più grande e un percorso più grande da compiere. Ne sono davvero grata".

"Mi sono davvero divertita lungo questo percorso, che mi ha permesso di girare delle scene con personaggi con i quali normalmente non sarei stata abbinata. Colleghi come Josh McDermitt, che interpreta Eugene, con cui ho iniziato a lavorare da vicino" ha proseguito l'attrice. "E' stata davvero una fortuna, perché se non fosse stato per quella storyline non credo che avreste visto i nostri personaggi interagire in questo modo".

L'attrice di The Walking Dead ha affermato inoltre che partecipare a questa serie le ha "letteralmente cambiato la vita": "Quando ho avuto il ruolo, mi sono trasferita con tutta la mia famiglia da Londra ad Atlanta" ha raccontato nell'intervista. "Credo che far parte di una macchina imponente come quella dell'universo di The Walking Dead mi abbia davvero aperto gli occhi. Ho ricevuto una bella accoglienza e ho realizzato quante persone amano e adorano questo show".

Infine, Matsuura ha ammesso che sarà "davvero strano entrare nei panni di un altro ruolo" con la fine di The Walking Dead 11, soprattutto perché, dice, "è stata la mia casa negli ultimi tre, quattro anni".