The Walking Dead 11, l'entusiasmo di Michael James Shaw: 'Essere nel cast è una gioia'

Abbiamo visto nei giorni scorsi il nuovo trailer della stagione finale di The Walking Dead, e cresce l'attesa per il 15 agosto (in Italia il 23), quando inizieranno a essere trasmessi gli ultimi episodi del longevo show. Tra le new entry ci sarà Michael James Shaw, nel ruolo di Mercer, un ufficiale dell'esercito del Commonwealth.

"Partecipare alla stagione 11 di The Walking Dead è stata una gioia, soprattutto dopo tutto quello che è successo l'anno scorso" ha raccontato l'attore in una recente intervista. "Questo è un lato positivo alla fine del tunnel. Per un ragazzo imbranato che amava leggere i fumetti, mettersi nei panni di un personaggio dei fumetti così fantastico è semplicemente un sogno."

Il suo Mercer, soldato dall'armatura rossa, è infatti un'aggiunta successiva alla saga di fumetti di The Walking Dead di Robert Kirkman. All'inizio, ha confessato Michael James Shaw, "è stato un po' scoraggiante, sai, entrare in questa enorme macchina. Ma c'è stato molto amore da parte del cast e della troupe, e mi hanno accolto a braccia aperte. È stato fantastico entrare in una famiglia. È una cosa bellissima."

A quanto pare, il gran finale di The Walking Dead non è stato ancora scritto. "Come i nostri fan dei fumetti sanno, sta arrivando una certa trama che coinvolge persone come il nostro bel personaggio Mercer, interpretato da Mike Shaw con grande aplomb" ha in ogni caso la showrunner Angela Kang durante un panel al San Diego Comic-Con dedicato a The Walking Dead 11.