The Walking Dead 11, quanti episodi e quanto durerà la Parte 2?

È arrivato due giorni fa su Disney+ il primo appuntamento del secondo set di episodi che compongono l'undicesima stagione di The Walking Dead, che sarà anche quella conclusiva. La seconda parte di episodi andrà in onda nel corso delle prossime settimane e preparerà la terza e ultima: qual è il calendario preciso?

Gettatasi in un genere già molto prolifico e dalla tenuta altalenante, la serie zombie tratta dal fumetto scritto da Robert Kirkman e illustrato da Tony Moore e Charlie Adlard ha fatto un vero e proprio miracolo (alle volte forzato troppo a lungo) nel riuscire a imporsi per la bellezza di undici stagioni e traghettando il settore dei non morti al grande pubblico come mai prima. È anche per questo che la sua ultima stagione ha impostato un calendario di distribuzione e un numero totale di episodi che vale come tre stagioni di una qualunque altra serie. Basti pensare al numero record di episodi di Vikings Valhalla, ordinati da Netflix per ben tre stagioni però. Nel caso di TWD, partita timidamente testandosi con soli sei puntate, il numero è andato lievitando rinnovo dopo rinnovo. Con 13 puntate nella seconda si è passati a 16 nelle successive, per poi arrivare a ben 22 episodi nella penultima e 24 in quella in corso.

Questo ha portato allo spacchettamento in tre blocchi da 8 episodi l’uno. Il primo è andato in onda alla fine dell’anno scorso, mentre il secondo è partito già il 20 febbraio con la messa in onda su AMC. Dal giorno dopo, i singoli episodi vengono caricati alle 10 del mattino su Disney+ a cadenza settimanale. Il calendario della seconda parte ci accompagnerà dunque per altre sette settimane fino ad aprile. Per metà marzo si arriverà al quarto episodio, con la prima metà coperta e alcune trame pronte a una svolta in vista del Commonwealth, mentre l’ultimo episodio arriverà su piattaforma l’11 aprile. Per quello della prossima settimana si dovrà attendere il 28 febbraio, mentre potete trovare qui la recensione del primo episodio di The Walking Dead. Secondo le stime, la terza e (stavolta) davvero ultima parte dell’undicesima stagione dovrebbe riprendere nel mese di agosto, chiudendosi così per ottobre o novembre in concomitanza con la fine dei primi otto episodi.

Questi nuovi hanno ripreso le trame dei sopravvissuti laddove li avevamo lasciati, allo scontro finale di Maggie (Luren Cohan) con i Mietitori, mentre molti altri sono pronti a fare la conoscenza del mitologico Commowealth con cui si concludono i fumetti di Robert Kirkman. Il vastissimo insediamento, ben fortificato e dotato di un esercito mai così efficiente, costituisce la più grande speranza dell’umanità (almeno negli Stati Uniti) per ricominciare da zero e ricostruire una parvenza di civiltà. Ma tutto quest’ordine e disciplina hanno ovviamente un costo che si scontrerà con il desiderio di democrazia e il rigetto dell’autorità che ha sempre contraddistinto i nostri protagonisti. Un macro-scenario che ci porterà direttamente al film spin-off con protagonista il Rick Grimes di Andrew Lincoln a lungo scomparso, chiudendo il suo arco con il grande schermo similmente a come avverrà per Peaky Blinders.