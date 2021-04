The Walking Dead 11: gli episodi saranno epici, i più grandi mai realizzati per la serie

The Walking Dead 11 sarà l'ultima stagione della famosa serie tv horror del network AMC, ma in una recente intervista promozionale la showrunner Angela Kang ha promesso che sarà anche la più epica.

L'esordio è previsto per quest'estate, dopo la messa in onda dei sei capitoli bonus della stagione 10 estesa, e i fan faranno meglio ad aspettarsi degli episodi più grandi che mai: la stagione 11 sarà composta da 24 episodi invece dei canonici 16, e i produttori hanno promesso un ritorno a dir poco ambizioso.

"Quando inizieremo l'ultima stagione, lo faremo con grande ambizione" ha detto la Kang a TVLine riguardo alla prima parte in otto episodi della stagione 11. "Cercheremo situazioni e toni diversi da quelli a cui siamo stati abituati in questi anni, e si spera che saranno divertenti per il pubblico." La stagione 11 inizierà come uno spaventoso show on-the-road con Daryl (Norman Reedus) e la sua banda di sopravvissuti. "Quando hai a che fare con diversi tipi di comunità, ogni storia deve avere la sua atmosfera peculiare. Quindi alcuni episodi potranno affrontare dei generi che non sono stati realmente esplorati prima nella serie. Il mio obiettivo era di continuare a provare cose nuove, anche se sarà l'ultima stagione."

Intanto, Andrew Lincoln ha parlato del suo ritorno come Rick Grimes non solo nei film spin-off attualmente in sviluppo ma anche nella serie tv: i fan lo rivedranno nell'ultima stagione?