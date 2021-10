The Walking Dead 11, l'episodio 7 svela uno dei più grandi rimpianti di Negan

L'episodio 7 di The Walking Dead 11 ci ha permesso di fare un tuffo su diversi fronti della serie AMC e soprattutto ci ha permesso di conoscere uno dei più grandi rimpianti di Negan. Il personaggio interpretato da Joffrey Dean Morgan, nonostante sia cambiato, continua a ritenersi responsabile di ciò che è accaduto ai suoi uomini.

"Negan parla dell'attacco alla stazione che ha spazzato via questo intero gruppo di Salvatori. Sappiamo che quei Salvatori stavano facendo cose cattive e stavano facendo del male alle persone, ma allo stesso tempo, per i nostri personaggi, ciò che è interessante è che pur essendo persone senza volto e senza nome queste, facevano determinate cose per salvare qualcuno che amavano" spiega la showrunner Angela Kang in The Walking Dead: Episode Insider.

"Dal punto di vista di Negan, quelle erano persone che volevano vivere la loro vita. Avevano famiglie, c'era la piccola Gracie. Una volta che inizi a guardare le cose dall'altro lato della medaglia il tuo punto di vista si modifica. Erano ancora esseri umani che hanno perso la vita per ciò in cui credevano".

Sull'omicidio di Abraham e Glenn, la Kang ha detto: "Negan si pente di quello che ha fatto con Glenn? Se ne pente? É una domanda giusta ma non credo che lo faccia. Penso che pensi che sia stata la mossa strategica più giusta per quei momenti concitati".

Intanto in molti si domandano se Negan resterà in vita fino alla fine di The Walking 11. La stagione finale della serie AMC si sta per avvicinare alla conclusione della sua prima tranche di episodi dunque, per scoprire come proseguirà la storia del personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan, non ci resta che attendere!