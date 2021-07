The Walking Dead 11 sarà esclusiva Disney+: quando esce?

Non molti giorni fa Disney+ ha annunciato che tutte e dieci le stagioni più la prossima stagione finale di The Walking Dead saranno trasmesse in streaming su Star. Oggi la piattaforma ha annunciato la data della premiere dell’ultima stagione.

Il dramma sugli zombie prodotto da AMC Studios si è spostato su Star dopo essere andato in onda a livello internazionale dal 2012 su FOX.

Le dieci stagioni sono disponibili su Star, nel catalogo Disney+, a partire dal 2 luglio, con l'undicesima e ultima stagione in uscita il 23 agosto per la gioia di tutti fan che non vedono l'ora di scoprire come si concluderanno le vicende degli amati sopravvissuti.

La sinossi della stagione recita: Nelle precedenti puntate di The Walking Dead, i nostri sopravvissuti hanno affrontato demoni del passato e nuove minacce, con amicizie e relazioni che soffrono del crescente danno collaterale rappresentato dall'apocalisse. Alexandria è gravemente compromessa e ora tutti coloro che ci vivono lottano per fortificarla e sfamare il suo crescente numero di residenti, inclusi i sopravvissuti alla caduta del Regno e all'incendio di Hilltop; insieme a Maggie e al suo nuovo gruppo, i Wardens. Più sfiniti e affamati che mai, devono scavare più a fondo per trovare la forza per salvaguardare la vita dei propri figli, anche a costo di perdere la propria.



The Wallking Dead 11 sarà composta da 24 episodi e dovrebbe andare in onda in tre parti di otto episodi ciascuna da agosto al 2022. I titoli della premiere in due episodi sono Acheron – Part I e Acheron – Part II.



