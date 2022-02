The Walking Dead 11, Ezekiel e Carol insieme nelle immagini della Parte 2

AMC ha pubblicato una nuova serie di immagini in anteprima della Parte 2 dell'undicesima stagione di The Walking Dead. I fan rimarranno colpiti soprattutto nel rivedere Ezekiel (Khary Payton) e Carol (Melissa McBride) di nuovo insieme e quello che sembra essere Daryl (Reedus) trascorrere del tempo con Mercer e Sebastian Milton.

L'undicesima stagione disponibile dall'agosto 2021 con la prima parte, è tornata su Disney+ con 8 nuovi episodi della seconda parte. The Walking Dead è tornata con molti dei protagonisti della serie che si preparano a combattere e difendersi dall'attacco dei Razziatori, mentre altri ad Alexandria dovranno scontrarsi contro Madre Natura.



Il mondo sta letteralmente crollando davanti ai loro occhi. E nel frattempo la vita nel Commonwealth non è così idilliaca come si potrebbe pensare.

Per alcuni la speranza sarà rinnovata mentre altri saranno spinti verso il punto di non ritorno. Una sola verità è ben salda: le vite sono in bilico, con ogni decisione che cambierà drasticamente il loro futuro, le loro possibilità di sopravvivenza e la situazione di ogni comunità. Se siete amanti del genere scoprite le migliori serie zombie da non perdere.



Ricordiamo che i nuovi episodi di The Walking Dead sono disponibili con una puntata nuova ogni lunedì dall'8 febbraio.

Scoprite sul nostro sito il nuovo promo di The Walking Dead, con Norman Reedus e Lauren Cohan. Pronti per tornare a vivere le avventure raccontate nella serie AMC ideata da Frank Darabont e creata basandosi sui fumetti di Robert Kirkman?

A questo link trovate le nuove immagini di The Walking Dead 11.