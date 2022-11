The Walking Dead 11: il finale si concentrerà solo sui personaggi più importanti

Il finale di The Walking Dead sarà molto lungo, ma questo non significa che ogni personaggio finora apparso nello show avrà il suo momento di gloria. La sceneggiatrice principale dello show AMC, infatti, ha specificato recentemente che il finale della serie si concentrerà maggiormente solo su determinati personaggi, quelli più importanti.

In un'intervista a Entertainment Weekly, Angela Kang ha rivelato che il finale di serie di The Walking Dead si concentrerà principalmente su alcuni personaggi importanti. Infatti, ha dichiarato che, a causa dei limiti imposti da una durata di un'ora e da un numero così elevato di personaggi, non tutti avranno lo stesso tempo a disposizione nell'episodio finale.

"Quello che dirò è che questo è l'approccio che abbiamo adottato, ed è possibile che non tutti rimarranno soddisfatti, ma quando si hanno così tanti personaggi, non si può dare a ogni persona lo stesso peso in un finale che dura circa 60 minuti. Si rischia di avere una storia che non dice niente. Quindi il modo in cui l'abbiamo vista è che quando arriveremo alla fine, avremo un accenno a ciò che è successo a tutti, ma abbiamo usato davvero questo intero blocco di episodi per puntare i riflettori su persone diverse in momenti diversi, in modo che si spera che tutti abbiano un momento per brillare e per mostrare chi sono diventati in questa storia. Ma hanno ancora un'ultima battaglia da affrontare insieme. Ma il finale è sicuramente più incentrato su alcune storie in particolare. Non tutti i personaggi avranno lo stesso tempo sullo schermo, perché, come ho detto, sarebbe una cosa impossibile da gestire".

Con degli spin-off già in lavorazione, The Walking Dead 11 non può che rappresentare il punto di inizio di tali storie future. Sempre la Kang ha infatti raccontato di aver pensato al finale della serie come ad un progetto definitivamente concluso, lasciando uno spiraglio dal quale si possano intravedere l'inizio di nuove avventure: "L'approccio che abbiamo adottato è stato quello di chiudere questo capitolo al meglio, ma di lasciare allo stesso tempo una strada aperta. Senza dire troppo, lo spin-off su Daryl inizierà con un grande colpo di scena!".