The Walking Dead 11, il finale sarà lunghissimo: svelata la durata ufficiale!

Il 20 novembre prossimo andrà in onda Rest in Peace, ovvero l'ultimo episodio dell'11esima stagione di The Walking Dead e finale della serie. Recentemente ci si era chiesto quanto sarebbe durato questo saluto al pubblico fedele dello show dopo 11 stagioni, 12 anni e 177 episodi trascorsi insieme. Ecco che è stata svelata la durata dell'episodio.

Il finale di serie di The Walking Dead andrà in onda su AMC e durerà 90 minuti invece dei 60 minuti standard di tutti gli altri episodi. Nelle stagioni passate, gli episodi estesi che andavano in onda in una fascia oraria di 90 minuti raggiungevano i 64-65 minuti senza pubblicità, quindi dovremo aspettarci almeno 20 minuti emozioni in più.

L'ultimo episodio di sempre per lo show sarà presentato in anteprima con tanto di red carpet con un evento in diretta a Los Angeles, che inizierà con il pre-show TWD: Red Carpet Live in contemporanea streaming su AMC e AMC+. Dopo la proiezione del finale esteso della serie di The Walking Dead, la serata si concluderà con un'edizione speciale del post-show The Talking Dead, in cui il conduttore Chris Hardwick e gli ospiti discuteranno dell'episodio e di ciò che deve ancora accadere nell'universo di TWD.

"Accadono un sacco di cose. Alcuni gruppi mostrano un coraggio senza pari che non ci si aspetta, il che è fantastico. E si vedono dei set enormi. E poi muoiono tutti. NO, SCHERZO!", così si è espresso Norman Reedus in una recente intervista per EW. Potete tirare un sospiro di sollievo, perché non è più così certo che muoiano davvero tutti. Quello che traspare però dalle altre dichiarazioni dell'attore è che:

"Ci sono momenti davvero tristi. Altri invece che vi faranno urlare 'C***O sì!' o 'Ma no, eddai!'. Ci saranno tanti momenti di questo genere per gli spettatori della serie. Ci siamo andati giù pesante nell'ultimo episodio (vi rimandiamo a tal proposito alla nostra recensione dell'episodio 11x22 di The Walking Dead), quindi c'è già una grandissima adrenalina in circolo. C'è molta emotività. Molta paura. D'altronde questi sono tutti gli elementi che si augurano a un finale".