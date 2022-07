The Walking Dead 11, il finale di serie è già qui con un'immagine dall'ultimo episodio

Ormai ci siamo quasi. Il finale dei finali, forse il più atteso degli ultimi dieci anni del piccolo schermo, arriverà entro la fine dell'anno. Stiamo parlando dell'ultimo blocco di episodi di The Walking Dead, che mostra la puntata finale con una misteriosa immagine di Yumiko: a chi sta facendo visita? E perché non Rick Grimes?

Nonostante manchino ormai pochissimi mesi, forse giusto l'inizio dell’autunno, all’arrivo delle ultimissime otto puntate dopo le 11 stagioni dello show AMC, molta dell’attenzione è attualmente concentrata sui vari annunci – ma anche sui problemi – dei prossimi spinoff. Le cose non stanno andando al meglio per alcuni show derivati di The Walking Dead, in particolare per lo spinoff su Daryl causa due grosse fuoriuscite. Prima di preoccuparci per ciò che sarà, però, dovremmo ridirezionare lo sguardo a una serie madre che, non dimentichiamolo, ha ancora tutto da rimettere in discussione.

Ce ne accorgiamo con un’immagine ufficiale che arriva nientemeno che dall’episodio finale di tutta la serie. Nel post che trovate in calce all’articolo vediamo la Yumiko Okumura interpretata Eleanor Matsuura. La donna si trova di fronte a una cella del Commonwealth circondata da guardie, intenta a far visita a qualcuno di cui però non possiamo vedere il volto. Nella didascalia, infatti, troviamo scritto: “Yumiko, alias Eleanor Matsuura, fa visita a qualcuno che apparentemente è stato molto cattivo”. Chi sarà mai?

Fare il nome di Rick Grimes senza alcun indizio potrebbe suonare una scommessa di troppo. Ma in realtà sono in molti ad aspettarsi, se non un vero e proprio ritorno con alcuni episodi dedicati, se non altro a un gancio che potrebbe far apparire Andrew Lincoln negli istanti finali e gettare direttamente le basi per la trilogia cinematografica che verrà lui dedicata. Se anche così fosse, non sembra credibile che dietro quella porta ci sia proprio lui, sia perché forse non si sarebbe resa pubblica alcun anticipazione, neanche velata, in quel caso. Ma soprattutto perché probabilmente non sarebbe Yumiko a fargli visita. Ma come si suol dire, un po' di speranza non ha mai fatto male a nessuno.