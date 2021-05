The Walking Dead 11, Gimple: ' La storia di Maggie non sarà definita solo dalla vendetta'

Come ben sappiamo non scorre buon sangue tra Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Maggie Rhee (Lauren Cohan) e nella stagione 11 di The Walking Dead questo rapporto potrebbe portare a delle ulteriori spiacevoli conseguenze per il gruppo di sopravvissuti.

Tuttavia il produttore esecutivo Scott Gimple ha spiegato che la storia di Maggie non sarà definita solo dalla sua vendetta contro Negan nell'ultima stagione.



Gli episodi bonus della decima stagione si sono conclusi con Negan che torna ad Alexandria e sorride ai suoi abitanti nonostante sia stato bandito da Carol (Melissa McBride), che avverte Negan: "Se rimani qui, ti ucciderà".

Sarebbe una vendetta per Maggie uccidere Negan dato che quest’ultimo ha ucciso Glenn (Steven Yeun), il marito di Maggie e il padre di suo figlio Hershel (Kien Michael Spiller) ma il modo in cui Maggie tratterà Negan farà parte di una storia più ampia che si svolgerà in The Walking Dead.



"Certamente non si tratta solo di Maggie vs Negan. La storia non è definita da questo", ha detto Gimple durante una recente apparizione a TWDUniverse su Twitch. "È una faccenda piuttosto cruciale, ovviamente la fine dell'episodio Here’s Negan sembra dirci che non dobbiamo stare tranquilli".



Maggie è tornata a casa per aiutare i sopravvissuti a finire la Guerra contro i Sussurratori nell'episodio 16 della stagione 10, "A Certain Doom", e nell'episodio 17 della stagione 10, "Home Sweet Home", confessa a Daryl (Norman Reedus) che ha trascorso anni lontana dai suoi amici a causa di Negan.



"Vedere questo tipo di leader emergere dall'apocalisse, forgiata dall'apocalisse, penso che sia la sua storia", ha aggiunto il chief content officer di The Walking Dead Universe. "Penso che Negan sia un'incredibile complicazione in questo, ma colpirlo ancora una volta, non la definisce".



Gimple ha anche dichiarato che l'undicesima stagione di The Walking Dead sarà più brutale e dark e il nuovo trailer di The Walking Dead ci ha dato un assaggio di ciò che vedremo.



Come credete andrà a finire la storia tra Maggie e Negan?