The Walking Dead 11: Greg Nicotero dirigerà il finale della serie

The Walking Dead è attualmente nel bel mezzo delle riprese del finale della stagione 11, che come ben sappiamo sarà anche l'ultima. L'episodio finale sarà diretto da Greg Nicotero, regista di alcuni dei migliori e più grandi episodi dello show.

Tra gli episodi diretti da Nicotero, che è inoltre il produttore esecutivo della serie, abbiamo diverse premierè, come The Day Will Come When You Won't Be (7x01), No Sanctuary (5x01), 30 Days Without an Accident (4x01), ed altre puntate tra le quali What Comes After (9x05) e No Way Out (6x09).

"Penso che quando arriveremo al finale, sarà difficile dire addio a queste persone. Ho passato un terzo della mia carriera a lavorare a The Walking Dead. I miei figli sono cresciuti nello show. Ho visto le persone sposarsi. Norman Reedus ha avuto un bambino . Sonequa (Martin-Green) ha avuto un bambino. Alanna (Masterson) ha avuto un bambino. Christian (Serratos) ha avuto un bambino. Tutte queste persone che ho incontrato e con cui ho lavorato, ora sono mamme e sono papà e hanno una loro famiglia", aveva raccontato il regista a ComicBook nel luglio del 2021.

Fortunatamente per Nicotero e per gran parte dei fan, ci saranno altre storie da raccontare dopo il finale della serie. Non è chiaro se e come il regista sarà coinvolto, ma tre serie spin-off sono ora in lavorazione. Tales of the Walking Dead seguirà personaggi nuovi e familiari in brevi storie a episodi con un cast già abbastanza impressionante. Norman Reedus, che è rimasto ferito sul set di TWD e Melissa McBride riprenderanno i loro ruoli di Daryl e Carol in uno spin-off che seguirà i due personaggi. Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan invece torneranno nei panni di Maggie e Negan per Isle of the Dead, che sarà ambientato a New York.

