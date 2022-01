The Walking Dead 11, è guerra totale nel trailer della seconda parte di stagione

AMC ha diffuso il trailer della seconda parte dell’undicesima ed ultima stagione di The Walking Dead e sembra proprio che i pericoli e le minacce per i nostri sopravvissuti non finiscano mai. Tra i Mietitori, il Commonwealth e gli zombie, Daryl e compagnia dovranno vedersela con nuove minacce e incredibili pericoli.

Dopo averci mostrato una Maggie in cerca di vendetta nella prima immagine di The Walking Dead 11 Parte 2, questo trailer rivela che le cose si fanno sempre più complicate per i protagonisti. La prima parte della stagione ci ha mostrato la lotta per la sopravvivenza di Alexandria all'indomani della Guerra contro i Sussuratori. Il gruppo di Daryl (Norman Reedus) e Maggie (Lauren Cohan) era in viaggio verso Meridian ed Eugene (Josh McDermitt) e i suoi compagni diretti alla scoperta del Commonwealth.

Oltre al trailer, AMC ha diffuso anche il poster, che potete trovare sempre in fondo all’articolo e una sinossi che recita: The Walking Dead ritorna con molti dei nostri eroi che combattono il fuoco infernale dei Mietitori; mentre altri combattono l'ira torrenziale di Madre Natura ad Alexandria. Per tutti, il loro mondo sta letteralmente crollando. Nel frattempo, la vita nel Commonwealth non è così idilliaca come sembra. Per alcuni, la speranza sarà rinnovata. Altri saranno spinti oltre il punto di non ritorno. Una verità è ben chiara: le vite sono in bilico con ogni decisione che cambia drasticamente il loro futuro, le loro possibilità di sopravvivenza e lo stato di ogni comunità.

"Preparatevi, ricostruiremo il mondo", dice il vice governatore Lance Hornsby (Josh Hamilton) nel nuovo trailer che potete vedere in fondo all'articolo. Le immagini ci mostrano non solo l'apparente normalità del Commonwealth con una città che sembra tranquilla quanto quelle prima della fine del mondo, ma in realtà il posto nasconde un lato oscuro sotto l'autorità del governatore Pamela Milton (Laila Robins), del comandante in capo Mercer (Michael James Shaw) e del suo potente esercito: i soldati in armatura bianca.



Attualmente sono in corso le riprese degli ultimi tre episodi di The Walking Dead che metteranno la parola fine ad una serie che ci ha tenuto compagnia per molti anni. The Walking Dead tornerà su AMC il 20 febbraio, che cosa ne pensate di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti!