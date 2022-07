The Walking Dead 11: 'Il finale completerà la storia e non darà vita a nuovi spin-off'

Dopo un totale di 11 stagioni The Walking Dead terminerà a ottobre la sua corsa (anche su Disney Plus) e in tutti questi anni la serie cominciata con Rick Grimes ha saputo generare parecchi spin-off, tra cui uno nuovissimo attualmente in produzione, più il film in arrivo. Secondo le parole dei produttori, il finale della serie completerà la storia.

Durante la conferenza stampa del Comic-Con di San Diego per l'undicesima stagione di The Walking Dead, i produttori hanno confermato che lo show offrirà una chiusura e un finale definitivo nonostante i molteplici sequel della serie.

"Partivamo dal presupposto che saremmo andati avanti per un po'. E poi le cose sono cambiate", ha dichiarato Scott Gimple, chief content officer del Walking Dead Universe, riferendosi all'annuncio della AMC, nel settembre 2020, che lo show si sarebbe concluso con l'undicesima stagione. "Sento che si è inserito bene in alcuni piani, si è inserito bene dopo alcuni problemi".

Gimple ha continuato: "Il finale serve a completare la storia di The Walking Dead, non a creare degli spinoff. C'è spazio per gli spinoff, ma il finale di The Walking Dead conclude la storia di questi 11 anni. Non volevamo che gli spinoff intralciassero questa soddisfazione. Credo che convivano molto bene".

La showrunner e produttrice esecutiva Angela Kang, che ha co-sceneggiato il finale della serie diretto da Greg Nicotero, ha fatto eco ai commenti di Gimple per confermare che l'episodio finale è un finale, pur consentendo le prosecuzioni.

"Penso che sia giusto. Penso che l'obiettivo sia quello di far sì che, anche se non ci fossero spinoff, si abbia la sensazione di una chiusura della serie stessa", ha detto Kang. "La serie stessa ha bisogno di un suo finale. Ma le porte sono lasciate aperte, come spesso accade nella vita e come accadeva anche nel finale del fumetto. C'è sempre una storia che continua una volta che la storia che si racconta sullo schermo è finita, quindi questo è lo spirito".

Vi ricordiamo che il franchise di The Walking Dead continuerà con numerosi spin-off, l'ultimo dei quali ad essere annunciato è stato nientemeno che Rick Grimes e Michonne con Andrew Lincoln e Danai Gurira, che sostituirà i tanto chiacchierati lungometraggi cinematografici dedicati all'iconico ex-sceriffo.