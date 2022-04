The Walking Dead 11, tutti gli indizi che portano al ritorno di Rick Grimes

Ora che anche la seconda parte dell'undicesima stagione si è conclusa, solo otto episodi ci dividono dalla conclusione di The Walking Dead. E dalla trilogia di film dedicati a Rick Grimes dopo il momentaneo ritiro di Andrew Lincoln. Ma due giganteschi indizi ci dicono che potrebbe tornare già nel finale di serie.

Difficile a credersi, ma qualcuno ha contato l’esatto numero di morti in The Walking Dead. Avete capito bene: di ogni singolo protagonista, personaggio secondario o semplice comparsa deceduta nel corso di undici stagioni di serie. E considerando la serie, sono molti più di quanti ne potete immaginare. Ma uno, ovviamente, va sottratto al conteggio: il Rick Grimes interpretato da Andrew Lincoln e che abbiamo salutato nel corso della nona stagione. A spingere l’attore ad abbandonare momentaneamente la serie, il desiderio di trascorrere più tempo con la sua famiglia.

Tuttavia si sa già da un po’ che a Rick Grimes, una volta conclusa la nave madre, verrà dedicata un’intera trilogia cinematografica. Ma dopo lunga assenza, un’operazione del genere avrebbe ovviamente bisogno di una bella spinta per riportare l’attenzione sul personaggio. Finora infatti, mentre gli altri spinoff stanno mettendo e metteranno in scena alcuni importanti ritorni di The Walking Dead, di indizi su Rick Grimes non ce ne sono, almeno non all’interno della serie. Gli ultimi sono stati quegli stivali rinvenuti da Michonne sulla nave indicata da Virgil, che l’ha spinta a mettersi in cerca dell’amato nel corso della decima stagione.

Il primo indizio però, legato al privato di Lincoln, arriva a mezzo social. L’attore, come detto, ha abbandonato la serie perché le riprese negli Stati Uniti lo tenevano lontano dall’Inghilterra, suo luogo di residenza. Eppure, meno più di un mese fa, proprio mentre si tenevano le riprese degli ultimi episodi, è stato paparazzato proprio ad Atlanta mentre era in compagnia di Norman Reedus (Daryl Dixon) a un’ora di distanza dal set. Credere che si tratti solo di una coincidenza e che Lincoln abbia solamente voluto far visita a un vecchio amico, è davvero poco credibile. Ma non è tutto. Ora che si è concluso il secondo midseason dell’undicesima stagione – sul quale abbiamo assistito a una bufera di polemiche per il comportamento scorretto di AMC su The Walking Dead – un nuovo trailer (che trovate in cima all’articolo) parla da sé.

Nell’ultima clip vediamo Daryl impugnare l’arma più iconica di Rick, quella Colt Python che usò per far saltare il ponte il giorno della sua “dipartita” e venne rinvenuta da Michonne, infine donata a Judith. L’arma dunque è effettivamente in possesso dei superstiti, ma che sia proprio il vecchio compagno d’arme di Rick a tenerla in mano – e che il trailer ce lo voglia far sapere – è un dettaglio da considerare. Sia come sia, sarebbe interessante vedere come si risolveranno le cose per il fumettista e produttore esecutivo Robert Kirkman in vista dei film su Grimes, vista la feroce causa intentata ad AMC per The Walking Dead.