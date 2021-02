The Walking Dead 11, iniziate le riprese dell'ultima stagione che sarà un road show

Gli episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead arriveranno su FOX a partire dall’1 marzo 2021, mentre le riprese dell’undicesima ed ultima stagione della serie AMC invece sono appena iniziate in Georgia, la serie andrà in onda in tre parti a partire dalla fine del 2021 e si concluderà alla fine del 2022.

La premiere dell’ultima stagione, che sarà composta da 24 episodi, sarà “grande e spaventosa” oltre che divisa in due parti. L’undicesima stagione di The Walking Dead è un ritorno a episodi vecchio stile, e vedremo i sopravvissuti andare alla ricerca del famoso Commonwealth.



"Stiamo girando i primi due episodi dell’undicesima stagione proprio ora, sarà una premiere in due parti. Cosa posso dire? Tornerà ad essere spaventoso" ha detto al podcast Talk Dead to Me Jim Barnes, uno scrittore-produttore dietro gli episodi della decima stagione dai toni horror quali "Ghosts" e "A Certain Doom".

"Stiamo facendo un grande sforzo, specialmente in questi primi due o tre episodi, e in realtà per tutta la stagione. Stiamo esplorando cose e facendo cose che non ho mai visto fare prima nello show, il che è davvero eccitante. Ci saranno diversi set e luoghi, e il fatto che ce la faremo a girare durante la pandemia è incredibile. Sarà una grande stagione, penso di poterlo dire".



Durante le prime stagioni dello show Rick Grimes e il resto dei sopravvissuti hanno cercato un posto in cui stabilirsi, tra la prigione, Teminus e poi finalmente Alexandria. "Siamo un po' tornati all'atmosfera di un road show per un minuto. Amo la prima e la quarta stagione, penso che quelle siano le mie due stagioni migliori dello show con Terminus e il CDC. Quell'atmosfera ci sarà anche nell’undicesima stagione. Sono davvero entusiasta di vedere cosa pensa la gente, penso che le persone rimarranno sorprese in senso positivo".



Scoprite a quali personaggi saranno dedicati i prossimi episodi bonus di The Walking Dead e date un'occhiata al calendario delle prossime uscite di The Walking Dead per restare sempre aggiornati sull'universo zombie creato da Robert Kirkman.