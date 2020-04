The Walking Dead 11: l'inizio dei lavori per Jeffrey Dean Morgan è una 'partita in attesa'

Una delle star più amate di The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan, è tornato a parlare di questo periodo di quarantena e dell'interruzione dei lavori della produzione. In particolare la stagione 11 è stata posticipata da AMC a causa della pandemia di Coronavirus, a poche settimane dall'inizio delle riprese primaverili.

"Avevamo terminato le riprese della stagione 10 in maniera saggia e stavamo trasmettendo gli episodi e quello che è successo è stato che l'ultimo episodio non è stato trasmesso perché non sono riusciti a finire in tempo il montaggio. Quindi il finale di stagione, l'episodio 16, non si sa quando andrà in onda" ha spiegato Morgan riferendosi alla decima stagione della serie.



"Spero che nei prossimi due mesi vedrete il finale dello show" ha dichiarato l'interprete di Negan. Quando Jeffrey Dean Morgan ha compreso che i lavori dell'undicesima stagione sarebbero slittati, aveva soltanto meno di tre settimane per terminare le riprese del thriller Shrine, prodotto da Sam Raimi. Prima che la produzione venisse anch'essa interrotta:"Per quanto mi riguarda la prossima stagione di The Walking Dead nessuno sa dove, come e se. Si tratta come di una partita in attesa per vedere cosa succederà".

Le riprese per l'undicesima stagione dello show riprenderanno quando tutto sarà più sicuro. Il personaggio di Negan esordiva sullo schermo quattro anni fa proprio in questo periodo. Per quanto riguarda l'undicesima stagione, Rick Grimes potrebbe tornare per l'episodio finale.