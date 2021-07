The Walking Dead 11, la fine ha inizio nel trailer ufficiale della 'trilogia' conclusiva!

Dopo che le prime 10 stagioni di The Walking Dead sono approdate su Disney+, la piattaforma streaming si prepara ad accogliere anche l'arco narrativo finale diviso in tre parti, che è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer ufficiale diffuso da AMC.

Come ricordato alla fine del filmato, che potete visionare in calce alla news, la Parte 1 debutterà su AMC il prossimo 22 agosto, mentre la Parte 2 e la Parte 3 verranno rese disponibili nel corso del 2022, concludendo la fortunata serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman dopo ben 177 episodi. In Italia, invece, la premiere è prevista per il 23 agosto nel catalogo Star di Disney+.

Nella prima mandata di episodi, il gruppo inizia a rendersi conto che quello che hanno non è sufficiente per la loro sopravvivenza. Devono trovare più cibo per la loro gente e ricostruire in modo efficiente la comunità, e Maggie propone un nuovo piano, anche se potenzialmente suicida. Una volta intrapresa la missione, una violenta tempesta li costringe a trovare riparo in un tunnel della metropolitana, dove i loro nervi si logorano e i sospetti aumentano dando vita al caos.

Per altre novità su The Walking Dead 11 non ci resta che attendere il 24 luglio, quando la serie sarà protagonista di un panel dell'edizione 2021 del Comic-Con di San Diego, che anche quest'anno si svolgerà interamente onlineò