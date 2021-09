The Walking Dead 11, l'inquietante racconto di Maggie nell'episodio 2: 'Da mal di stomaco'

L'undicesima stagione di The Walking Dead, che concluderà la longeva serie zombie, dovrà chiarire tra le altre cose se Maggie ucciderà Negan. Nel secondo episodio, intanto, il personaggio di Lauren Cohan è stato protagonista di una scena molto inquietante, raccontando una storia di cui non aveva mai parlato prima.

La stessa Lauren Cohan ha ricordato la sua difficoltà nel girare la scena, parlando di "problemi allo stomaco" e di una situazione "difficile da digerire".

Proviamo a ripercorrere questo racconto per stomaci forti: in Acheron: Part 2, secondo episodio della stagione 11 di The Walking Dead, nell'oscurità di un vagone della metropolitana, Maggie condivide la sua storia. Ricorda i tempi in cui doveva sopravvivere da sola con suo figlio Hershel (Kien Michael Spiller). Una volta, madre e figlio si imbatterono in un anziano inginocchiato accanto a un carrello della spesa, che promise di dar loro da mangiare in cambio di aiuto per tornare a casa.

Maggie accetta, ma non si fida, e infatti una volta a casa mette l'uomo fuori combattimento, mentre questi cercava di stordirla col cloroformio. A questo punto va in esplorazione della casa dell'anziano, e scopre una figura che si contorce in fondo alle scale. Si tratta di un Camminatore, orrendamente mutilato, che una volta era una donna. Gli occhi le sono stati cavati, la lingua strappata, braccia e gambe tagliate e ricucite, respira affannosamente attraverso uno squarcio nella gola, dove una volta c'erano le corde vocali. Qualcosa, ricorda Maggie, cerca di uscire dalla sua pancia.

Il racconto continua con altri particolari raccapriccianti, ma l'istinto di sopravvivenza suggerisce a Maggie che in quella casa deve esserci del cibo. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di The Walking Dead 11x02.