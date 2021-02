The Walking Dead 11, L'interprete di padre Gabriel: 'Vorrei altre scene con Negan'

Sono appena iniziati i lavori sulla stagione 11 di The Walking Dead, che concluderà le vicende della serie prodotta da AMC. Nel frattempo vi segnaliamo questa intervista a Seth Gilliam, attore interprete di padre Gabriel.

Il prete e Negan hanno avuto diverse scene insieme, nel corso delle stagioni dell'opera ispirata ai fumetti di Robert Kirkman. Durante una puntata speciale di "The Walking Dead Extended Season 10 Preview Special" andata in onda in America nella giornata di domenica 21 febbraio, Seth Gilliam ha parlato del rapporto tra i due, rivelando inoltre che spera di recitare ancora insieme a Jeffrey Dean Morgan. Ecco il suo commento: "Le scene tra Gabriel e Negan sono le migliori secondo me, mi piace molto lavorare con Jeffrey Dean, è fantastico. È molto divertente perché ha sempre le frasi migliori e io devo rispondere e reagire a quello che dice. Spero che avremo altre scene insieme perché abbiamo sviluppato una dinamica interessante. Sono persone completamente opposte, ma a volte sembrano pensarla allo stesso modo, prima di ritornare alla normalità".

Continua poi: "Mi piacerebbe molto lavorare ancora con lui, non ho letto i copioni delle nuove puntate della stagione 10, così potrò vedere come fan. Non so dove finirà Negan, ma spero che torni ad Alexandria, in quel caso ci potrebbero essere altre scene tra i due".

In attesa di vedere le puntate inedite dell'opera, vi segnaliamo questa intervista alla showrunner di The Walking Dead 11.