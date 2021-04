The Walking Dead 11, Jacob Young entra nel cast: chi interpreterà?

Mentre il pubblico attende l'inizio della stagione finale di The Walking Dead, il cast si completa con un'altra new entry, annunciata nei giorni scorsi da Deadline. Stiamo parlando di Jacob Young, e si tratta di una scelta abbastanza singolare, dal momento che l'attore è noto soprattutto al pubblico delle soap-opera.

Jacob Young ha infatti interpretato Rick Forrester in Beautiful (dal 1997 al 1999, e poi dal 2011 al 2018), e JR Chandler in La valle dei pini (2003-2011). Del resto, l'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead esplorerà nuovi generi, come ha promesso la showrunner Angela Kang, e ci sarà bisogno di attori eclettici.

Altro mistero riguarda il personaggio che interpreterà Young: viene descritto, senza ulteriori dettagli, semplicemente come Deaver, che però non è un nome che compare nei fumetti di The Walking Dead di Robert Kirkman. Si potrebbe quindi ipotizzare sia un soldato del Commonwealth, o potrebbe trattarsi di un nome falso (come è capitato per esempio per il Negan di Jeffrey Dean Morgan, che nei casting era chiamato Orin), dietro cui potrebbe celarsi magari Sebastian Milton. Quest'ultimo è il figlio viziato del governatore Pamela Milton, e ha un ruolo abbastanza importante negli ultimi numeri del fumetto.

Come possiamo vedere anche nel post in calce alla notizia, nelle scorse settimane Jacob Young aveva anticipato il suo ingaggio per un nuovo ruolo in televisione, senza specificare però che si trattava di The Walking Dead.