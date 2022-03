The Walking Dead 11, Jeffrey Dean Morgan commenta la gaffe dello scorso episodio!

Nell'ultimo episodio di The Walking Dead 11, che ha esordito nei giorni scorsi, c'è qualcosa di strano: a dirlo sono i fan che hanno pubblicato sui social un frammento della puntata nella cui inquadratura appare un oggetto che non dovrebbe esserci. Ecco come Jeffrey Dean Morgan ha commentato la divertente gaffe di cui si è reso protagonista!

Durante l'episodio 11x14 di The Walking Dead, come dimostra la foto a fine articolo, spunta dalla tasca sul retro dei pantaloni dell'attore uno smartphone. Una gaffe che ricorda il celebre caso della tazza di caffè apparsa in uno degli episodi dell'ultima stagione di Game of Thrones.

Nel tweet a fine articolo potete vedere la breve ma esilarante risposta di Jeffrey Dean Morgan all'ennesimo screenshot pubblicato da un suo fan, che mette in luce la distrazione dell'attore: "Oops", ha risposto Morgan, mentre altri utenti hanno segnalato che eventi simili sono accaduti anche nelle precedenti stagioni di The Walking Dead.

Il nuovo episodio "Il Cor dei putridi" ha scioccato i fan con una scioccante rivelazione su Negan in The Walking Dead 11, a circa 6 mesi di distanza dal suo addio ad Alexandria.

Nel frattempo proseguono le riprese di The Walking Dead 11, la corposa stagione conclusiva della serie AMC: dopo l'incidente sul set di Norman Reedus, che gli ha causato una commozione cerebrale dalla quale si è fortunatamente ripreso in pochi giorni. Da martedì scorso, infatti, Reedus è tornato sul set di The Walking Dead.