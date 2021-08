The Walking Dead 11, Jeffrey Dean Morgan: 'Ho lottato per non pronunciare una frase'

Da oggi è disponibile su Disney+ il primo episodio dell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, e grazie ad una nuova intervista rilasciata da Jeffrey Dean Morgan ad Entertainment Weekly è già emerso un interessante retroscena.

L'interprete di Negan ha infatti rivelato che, dopo aver letto la sceneggiatura della puntata, ha subito chiamato la showrunner Angela Kang per rifiutarsi di pronunciare il nome di Glenn di fronte a Maggie.

"Ho lottato per non dirlo. È l'unica che mi ha fatto chiamare immediatamente per dire: 'Non posso pronunciarlo. Non posso dire il c***o di nome di Glenn qui'" ha spiegato l'attore. "Pensavo tipo: 'Qualsiasi buona volontà che Negan ha ottenuto andrà a farsi benedire nel momento in cui dirò Glenn'. Ho cercato di cancellare completamente quella frase".

Morgan ha poi aggiunto: "Non pensavo fosse necessaria. E ho pensato che sicuramente mi avrebbero permesso di cambiarla, così l'ho girata in tre o quattro modi diversi. Ho provato tutto il resto. Ho detto anche 'tuo marito' o cose del genere. Ma alla fine ho pensato: 'Beh, proviamo la fottuta linea di Glenn. E poi quando ho visto la versione finale ho pensato 'Che stronzi [Ride]. Lo hanno messo davvero'".

Intanto, Angela Kang ha commentato la stagione finale di The Walking Dead e il possibile ritorno di Andrew Licoln.